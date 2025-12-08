Lucas y Urrea deberán comparecer en el Senado, a petición del PP, por los cortes de agua provocados por la dana Alice

El Partido Popular de la Región de Murcia, a través de su senador José Ramón Díez de Revenga, ha elevado al Senado la exigencia de comparecencia urgente del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea. Junto a sus compañeros de bancada por Murcia, Francisco Bernabé, Antonio Luengo y Antonia López los 'populares' quieren que den explicaciones sobre las razones que causaron los cortes de agua tras la dana Alice, a finales del pasado mes de octubre.

Esta petición se una a la que ya realizaron hace unos días para el presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Juan Cascales. "Tras los gravísimos cortes de agua potable que dejaron a más de cien mil personas sin suministro básico durante más de quince días, algo tercermundista, queremos saber qué ocurrió y por qué no se evitó. Queremos que den explicaciones de una vez por todas", han explicado, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

El PP ya había reclamado explicaciones de manera inmediata a estos responsables para que detallaran cómo se produjo esta situación. Lo exigieron en la Asamblea Regional, donde estaban citado para comparecer el pasado viernes, "pero se negaron en redondo, se escondieron"

"Declinaron cualquier responsabilidad política, evitando así dar la cara ante los representantes de los ciudadanos afectados", ha señalado el senador. Entonces, ha añadido, "demostraron su cobardía política y que no están a la altura del cargo que ostentan".

El PP, que ha afirmado que esta decisión es una muestra de "opacidad" e "irresponsabilidad", ha decidido llevar la petición a la Cámara Alta, forzando una comparecencia nacional "donde no podrán eludir sus obligaciones"

"Es inaceptable que los ciudadanos tengan que mirar al cielo con temor cada vez que llueve, por el miedo a quedarse de nuevo sin agua", ha afirmado Díez de Revenga, quien ha subrayado que la prioridad ahora es obtener un compromiso "firme y un plan detallado sobre las actuaciones que desde el Gobierno central se van a llevar a cabo para evitar que vuelva a suceder un episodio de estas características".

Desde el PP han asegurado que esta comparecencia "no solo busca explicaciones sobre el pasado, sino sobre todo garantías de futuro: un plan de inversiones y actuaciones concretas que blinde el suministro y evite para siempre que la Región se colapse por un episodio de lluvias".