Mata a cuchilladas a su mujer en Cartagena
La Guardia Civil detiene a un hombre de 66 años tras hallar el cuerpo de la víctima, de 64 años
La Guardia Civil ha detenido este martes a un individuo, de 66 años, por matar presuntamente con un cuchillo a su mujer, de 64 años, en la diputación cartagenera de El Algar, según han informado fuentes de la Benemérita.
El cuerpo sin vida de la víctima se ha hallado esta mañana y presentaba signos de violencia por arma blanca.
En relación con estos hechos ha sido detenido su marido como presunto autor de un delito de homicidio. Entre ambos no existían antecedentes por violencia de género.
