Acceso

Región de Murcia

Sucesos

Mata a cuchilladas a su mujer en Cartagena

La Guardia Civil detiene a un hombre de 66 años tras hallar el cuerpo de la víctima, de 64 años

MURCIA.-Trib.- El TSJMU avala la exclusión de un aspirante a Guardia Civil por falta de autocontrol y adaptación
La Guardia Civil ha detenido a un individuo por matar con un cuchillo a su mujer en CartagenaEuropa Press
  • A. Molina
    A. Molina
Creada:
Última actualización:

La Guardia Civil ha detenido este martes a un individuo, de 66 años, por matar presuntamente con un cuchillo a su mujer, de 64 años, en la diputación cartagenera de El Algar, según han informado fuentes de la Benemérita.

El cuerpo sin vida de la víctima se ha hallado esta mañana y presentaba signos de violencia por arma blanca.

En relación con estos hechos ha sido detenido su marido como presunto autor de un delito de homicidio. Entre ambos no existían antecedentes por violencia de género.

(Seguirá ampliación)

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas