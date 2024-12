Murcia niega el cierre de los pabellones en navidad: "Se suspenden las clases con monitor por la falta de asistencia"

La polémica desatada en la ciudad de Murcia por la suspensión de la actividad deportiva en las instalaciones municipales durante las fiestas navideñas ha provocado un aluvión de quejas entre algunos usuarios que han mostrado su descontento. Una situación que según aseguran fuentes de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, se ha analizado para comprender dichas quejas y para explicar por qué se tomó la decisión de establecer un calendario de actividades de cara a las próximas semanas.

Eso sí, aclaran que los centros polideportivos e instalaciones deportivas no van a quedar cerradas al público, sino que únicamente se suspenden las clasesmonitorizadas durante los días laborales del mes de diciembre y enero. "La decisión se toma tomando como referencia previa el uso de las instalaciones que se hizo el año pasado, que fue inferior al 15 por ciento".

El ayuntamiento, tras conocerse que se han presentado firmas a modo de protesta, asegura que hay 386 instalaciones municipales en todo el municipio que cuentan con 11.454 plazas. "Hemos recibido quejas únicamente de 72 usuarios, y de esos, cuatro ni siquiera se corresponden a usuarios reales de las instalaciones municipales", remarcan fuentes del departamento que dirige Miguel Ángel Noguera.

Incluso, explican que de las 72 quejas, "34 personas no acudieron ningún día en las fechas navideñas el año pasado". Así, detallan que durante varios años, no hubo actividades monitorizadas durante estos periodos, "y no se presentaron ninguna queja", como pudo ser las navidades de 2020 y 2021, o las de 2021 y 2022. "Al año siguiente iniciamos un proyecto piloto, en el que vimos que la actividad no alcanzaba la suficiente cobertura del 30 por ciento, por lo que se ha decidido este año suspenderla".

De entre las quejas, de hecho, se ha podido comprobar que alguno de quienes han presentado una reclamación al ayuntamiento por la suspensión de las clases "el año pasado", según los datos que maneja el consistorio.

Insisten en que no es una decisión que se haya tomado porque sí, "sino que hemos hecho un estudio previo, y hemos visto que la asistencia y uso de este tipo de clases se reduce exponencialmente". Alguna de las clases, por ejemplo, la de GAP (Glúteos, abdominales y piernas) "tuvo nula participación en 2023", remarcan.

De hecho, hasta la propia oposición se hizo eco de las quejas vecinales, y los socialistas municipales acusaron al Ayuntamiento de "poner trabas al acceso de servicios esenciales". El concejal del PSOE, Francisco Noguera, calificó la decisión del Ayuntamiento de un "acto de incompetencia y desprecio hacia las necesidades reales de los murcianos por parte de los populares".

"Es totalmente lógico el malestar que sienten los usuarios. De la noche a la mañana se enteran de que les cierran las instalaciones deportivas, sin ningún tipo de consulta y sin aviso, y en un momento en el que muchas familias disfrutan de unos días de descanso y cuentan con tiempo libre para disfrutar de las celebraciones navideñas, pero también para hacer deporte", señaló.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que el Programa deportivo estaba ya aprobado desde hace meses, concretamente desde el mes de mayo, y que en él se incluyen los periodos lectivos de las actividades, en los que se informa de que no habrá clases lectivas del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos incluidos. De esta forma, el calendario comprende el periodo del 18 de septiembre de 2024 al 30 de junio de 2025, que ha sido dividido a efectos de inscripciones en tres ciclos: el primero del 18 de septiembre al 23 de diciembre de 2024; el segundo del 7 de enero al 31 de marzo de 2025 y el tercero del 1 de abril al 30 de junio de 2025.