Murcia se prepara para la bajada de la Fuensanta: itinerario, horarios y calles cortadas

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias que dirige Fulgencio Perona, ha diseñado un dispositivo especial con motivo de la romería de traslado de la Virgen de la Fuensanta, que se celebra este jueves 4 de septiembre.

La imagen saldrá del Santuario de Algezares a las 15.30 horas y llegará a la Catedral de Murcia en torno a las 21.00 horas, recorriendo las principales vías del municipio, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa. El concejal Fulgencio Perona ha destacado que "este operativo tiene como objetivo garantizar el normal desarrollo de la Bajada de la Virgen, velar por la seguridad de los miles de ciudadanos que acompañarán a la Patrona y al mismo tiempo asegurar la movilidad del resto de usuarios de la vía pública. Una vez más, Policía Local, Bomberos y Protección Civil trabajarán de manera coordinada para que todo transcurra con normalidad". La Policía Local de Murcia desplegará un operativo especial de regulación del tráfico y control de accesos en todo el itinerario. El inicio de la Bajada será en torno a las 15.30 horas desde el Santuario de Algezares.

El recorrido discurrirá por: calle Nuestra Señora de la Fuensanta, Subida a la Fuensanta, calle Saavedra Fajardo (RM-302), avenida Región de Murcia (RM-F1), avenida del Progreso, Ronda Sur, avenida Pío XII, calle Torre de Romo y calle Sacerdotes Hermanos Cerón, hasta llegar a las inmediaciones de la Iglesia del Carmen.

Durante este tramo, la Virgen irá escoltada por agentes de tráfico en motocicleta. Al llegar a la calle Torre de Romo se procederá al corte del tráfico en las vías de acceso a la Iglesia del Carmen. Se prevé que la comitiva llegue a la iglesia sobre las 19.30 horas.

Tras la salida de la Iglesia del Carmen, la procesión continuará por Alameda de Colón, avenida Canalejas, Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, calle Tomás Maestre, Glorieta de España, calle Arenal, Plaza Cardenal Belluga, calle Salzillo, calle Barrionuevo y Plaza Hernández Amores, llegando a la Catedral de Murcia en torno a las 21:30 horas.

Cortes de tráfico

Entre las 18.30 y las 21.00 horas, se cortará el tráfico en las calles por las que transcurra la Bajada. Además, se prohibirá la circulación de vehículos de más de 3.500 kg en Floridablanca, Marqués de Corvera, Cartagena, Princesa, Torre de Romo, Infante don Juan Manuel, Teniente Flomesta, Plano de San Francisco, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo y todas las calles de acceso a las mencionadas.

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Bomberos) también intervendrá con motivo de los actos festivos programados durante la jornada. A partir de las 19.30 horas se supervisarán las tracas de bienvenida a la Virgen en la calle Proclamación y en la Plaza Belluga.

Asimismo, se atenderán los espectáculos pirotécnicos previstos en la Noria de la Feria, a las 21.30 horas, y en la inauguración del Recinto Ferial de la FICA, prevista para las 22.30 horas. Estas actuaciones se realizarán con personal de guardia en segunda salida.

Por su parte, Protección Civil reforzará su dispositivo de seguridad durante las fiestas de Murcia. Este año, como novedad, se incorporan dos agentes de emergencias y se utilizará un dron DJI Matrice 4T de última generación, que permitirá una mayor capacidad de vigilancia nocturna y una mejor respuesta en situaciones críticas.

El concejal Fulgencio Perona ha subrayado que "el esfuerzo conjunto de los servicios municipales permite ofrecer la máxima seguridad y confianza a los murcianos en un evento tan multitudinario y emotivo como la Bajada de la Virgen. Seguimos apostando por la innovación tecnológica y por la mejora constante de los dispositivos de emergencia y seguridad".