Lo nunca visto: un cajero de Torre Pacheco expulsa dinero sin control y un vecino alerta a la Policía, que se lo devuelve a su dueño

Minutos antes había ingresado dos mil euros un cliente

  • A. Molina
Un viandante avisó a la Policía Local de Torre Pacheco (Murcia) tras observar que el cajero automático de un banco estaba expulsando billetes a la calle sin ningún control, según informaron fuentes de este Cuerpo a través de sus redes sociales.

Al parecer, el cajero, ubicado en el centro del municipio, comenzó a expulsar el dinero --hasta 2.000 euros en billetes de 10, 20 y 50 euros-- hasta que un hombre que pasaba por el lugar se dio cuenta y avisó a la Policía Local.

El dinero, que pertenecía a un cliente que minutos antes lo había ingresado, pudo ser recuperado en su totalidad gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida actuación de los agentes.

