El Pozo, nuevo "partner" gastronómico del Roig Arena, de Valencia

El Pozo Alimentación y Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, han cerrado un acuerdo de colaboración de tres años de duración por el que El Pozo se convierte en patrocinador oficial de este espacio, según informaron fuentes del Grupo Fuertes en un comunicado.

La marca El Pozo, la más presente en los hogares españoles en su sector, colaborará en la vertiente gastronómica del recinto a través del desarrollo de recetas exclusivas de la mano del chef Miguel Martí, quien encabeza la propuesta culinaria y de restauración del Roig Arena.

Con esta iniciativa, "El Pozo Alimentación quiere ofrecer a las miles de personas que visiten este nuevo recinto construido en la ciudad del Turia una experiencia gastronómica gourmet democratizada a través del sabor de las marcas del grupo".

Para el director de Marketing de El Pozo Alimentación, Pablo Olivares, "esta alianza tiene como objetivo dar respuesta al consumidor que desea degustar soluciones de comida de alta calidad integradas en su ocio, ya sea viendo un partido de baloncesto o escuchando a su cantante favorito. Estamos convencidos de que El Pozo y sus distintas marcas ofrecen una propuesta de valor única".

Por su parte, el director general del Roig Arena, Víctor Sendra, ha indicado que "gracias a esta alianza con El Pozo Alimentación, en el recinto contaremos con sabores únicos y con productos de calidad, en línea con nuestro compromiso de ofrecer la mejor oferta gastronómica posible".

Desde El Pozo Alimentación han señalado que el consumidor está en el centro de todas sus decisiones empresariales. Así, su modelo se basa en "una escucha activa y en una reacción muy rápida para adaptarse a sus necesidades que se encuentran en constante evolución".

La empresa líder en alimentación ha sido pionera en el desarrollo de alimentos saludables y en incorporar soluciones de gran calidad y sabor, con perfiles nutricionales mejorados y con menos grasas y sal. Productos que "favorecen el cuidado de la salud dentro de una dieta variada y equilibrada".

ElPozo es la marca más presente en los hogares españoles y basa su trabajo en "la calidad, la investigación y la innovación". Tras más de 70 años de existencia, la compañía ofrece una relación de 1.500 referencias y está presente en los cinco continentes.

Sobre el Roig Arena

El Roig Arena será el futuro gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 280 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal.

El Roig Arena, que comenzará a operar en septiembre de 2025, tendrá una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.