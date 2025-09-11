Récord en la Región de Murcia: La creación de empresas sube un 41,3% en julio

La creación de nuevas empresas en la Región de Murcia subió un 41,3% en julio en tasa interanual con un total 291 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 24, un 17,2% menos, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la Región de la serie histórica.

Con el ascenso de julio, la creación de empresas en Murcia sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 291 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 49,64 millones de euros, lo que supone un 289,98% más que en el mismo mes de hace un año .

De las 24 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Murcia, 7 lo hicieron voluntariamente; 11 por fusión con otras sociedades y las otras 6 restantes por otras causas.

Murcia (+41,26%) Asturias (+37,78%) y La Rioja (+22,22%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón, Cantabria y Navarra con retrocesos de un 10,93%, 7,14% y un 2,9%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+300%), Canarias (+31,34%) y Aragón (+29,03%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, La Rioja y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 31,58% y un 25%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 14,7% en Murcia en julio, hasta las 78 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 18,01 millones de euros, cifra un 43,2% inferior a la de julio del año anterior.