La Región de Murcia se escapa de la borrasca Claudia: esta es la previsión para el fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 14 de noviembre, cielos nubosos de nubes medias y altas, aumentando a intervalos muy nubosos durante la tarde, sin descartar que vayan acompañados de chubascos ocasionales en el interior.

Las temperaturas mínimas en descenso; máximas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos entre flojos y moderados del suroeste, con intervalos fuertes en el litoral.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.