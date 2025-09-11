La Región de Murcia, en pie de guerra contra el cierre de acuíferos y reducción del Tajo-Segura

El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, ha advertido este jueves que "la combinación del cierre de acuíferos y la reducción del trasvase Tajo-Segura supondría un golpe sin precedentes para los agricultores y la economía murciana".

Ortuño, en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha dejado claro que ante este escenario, desde el Gobierno regional "seguiremos defendiendo los intereses de los murcianos y trabajando junto a los regantes, exigiendo al Ministerio que aporte soluciones y alternativas reales". "El futuro de nuestra tierra, de la agricultura y el futuro de miles de familias está en juego", ha insistido.

Ortuño ha trasladado el informe que ha presentado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, para conocer las consecuencias económicas y sociales que va a tener en la Región el cierre de los acuíferos "previsto para 2027".

Los datos, ha dicho, son "contundentes y muy preocupantes", ya que el estudio de la Universidad de Alicante "estima que sólo en la Región de Murcia el coste económico ascendería a 680 millones de euros anuales, lo que supone el 82% del impacto total previsto en la cuenca del Seguro".

En concreto, Ortuño ha puntualizado que dicha medida provocaría "la destrucción de más de 20.500 empleos a tiempo completo y se perderían 28.700 hectáreas de regadío en la Región; es decir, una de cada cinco hectáreas desaparecería".

Se trata, reconoce, "de un golpe directo a la agricultura, que es el motor económico y social de muchas comarcas", por lo que supone "una amenaza que está a la vuelta de la esquina".

"Se acaba el tiempo y el Gobierno de España no ha hecho nada. Pero el problema no sólo se limita al campo. También se verían afectados sectores industriales y de servicios vinculados a la actividad agraria, como la industria agroalimentaria, la comercialización o la logística", ha subrayado.

En definitiva, ha señalado Ortuño, "el impacto sería devastador para la economía regional en su conjunto y vendría acompañado de una notable pérdida de valor patrimonial en las explotaciones agrarias, porque la reconversión de regadío a secano reduce drásticamente la rentabilidad de las tierras".

El propio estudio apunta, a su juicio, a soluciones "muy claras" que pasan por el desarrollo de infraestructuras hidráulicas "adicionales". La Universidad de Alicante propone, por ejemplo, "una iniciativa que el Gobierno murciano ha puesto sobre la mesa en reiteradas ocasiones, la conexión del trasvase Júcar-Vinalopó con el Altiplano".

Y es que, ha recordado, el Altiplano es precisamente "una de las comarcas que se verían más perjudicadas por el cierre de los acuíferos"; un escenario al que se suma la situación en la que quedaría la agricultura, por "el hachazo del Gobierno central al trasvase Tajo-Segura con un recorte del 50% a partir de 2027".

Preguntado sobre frenar el cierre de los pozos, ha asegurado que se utilizarán todos los recursos a su alcance para ello y exigirán al Ministerio que "aporte soluciones reales a lo que puede ser un grave problema".

"El problema es el cierre de los pozos, especialmente perjudicial en la comarca del Altiplano y también el recorte del trasvase Tajo-Segura", ha remarcado Ortuño, que ha insistido en que "la situación para el campo y la economía murciana es muy grave".

Efectos socioeconómicos

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha trasladado este jueves al Consejo de Gobierno dicho informe detallado sobre el estudio realizado recientemente por el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, que pone sobre la mesa los efectos socioeconómicos que tendría en la cuenca del Segura el cese previsto para 2027 de la extracción de masas de agua subterráneas.

En el ámbito laboral, las consecuencias serían igualmente severas para la Región de Murcia, con la destrucción de hasta 20.572 empleos a tiempo completo en distintos sectores productivos.

Esta cifra representa el 81,2 por ciento del impacto total en la cuenca del Segura, por lo que la Región "concentraría la mayor parte de la pérdida de puestos de trabajo".

Asimismo, la investigación realizada por la Universidad de Alicante calcula que el cierre de los acuíferos "implicaría la eliminación de 28.702 hectáreas de regadío en la Región, lo que equivale a algo más del 16,5 por ciento de la superficie que actualmente utiliza aguas subterráneas".

En la totalidad de la cuenca del Segura "las pérdidas ascenderían a 826 millones de euros anuales y la destrucción de 25.000 puestos de trabajo".

El estudio también pone de manifiesto que el impacto "no se limitaría sólo al sector agrícola, ya que también se verían afectados los sectores indirectos asociados, como la industria de transformación de productos agroalimentarios, la comercialización y los servicios relacionados".

De esta forma, el efecto económico del cierre de acuíferos "tendría un efecto muy negativo sobre la economía de las regiones que conforman la cuenca del Segura, y traería consigo una notable pérdida de valor patrimonial en las explotaciones agrarias, al reducirse la rentabilidad de las tierras reconvertidas de regadío a secano".

Para mitigar estas consecuencias, el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales traslada la necesidad de poner en marcha infraestructuras hidráulicas adicionales que sustituyan los recursos hídricos subterráneos, así como la integración de recursos externos.

En este sentido, una de las alternativas que propone el estudio y que también ha reivindicado en numerosas ocasiones el Gobierno regional es la conexión del trasvase Júcar-Vinalopó con el Altiplano.

El Gobierno regional ha trasladado reiteradamente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la urgencia de buscar alternativas a la prohibición del uso de pozos y acuíferos a partir de 2027, dado que esta medida "supondría un perjuicio irreparable para zonas de la Región de Murcia que carecen de otras fuentes de suministro, como es precisamente el Altiplano".

A esta "amenaza" se une el hecho de que el Gobierno central "prevé recortar un 50 por ciento el agua del trasvase Tajo-Segura destinada al regadío del Levante en 2027".

Reacción de los regantes

Por su parte, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha afirmado este jueves que "la pinza de los dos recortes -trasvase Tajo-Segura y subterráneas- puede dar al traste con un porcentaje elevado de explotaciones agrícolas".

Los regantes se han hecho eco del estudio realizado recientemente por el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, que pone sobre la mesa los efectos socioeconómicos que tendría en la cuenca del Segura el cese previsto para 2027 de la extracción de masas de agua subterráneas.

Por ello, anuncia que en breve presentará un informe que da cumplida cuenta de las consecuencias que estos recortes pueden presentar para las economías levantinas.

Igualmente, ha apelado de nuevo al "sentido común", pero sobre todo al de Estado para que el Gobierno de la Nación "paralice estas medidas que, en el caso del recorte al trasvase, tuvo una determinación política". "No se puede seguir jugando de esta manera con el pan de la gente. Con el futuro de un sector que, pese a todo, sigue empeñado en producir alimentos a precios competitivos y de calidad insuperable", denuncia.

Instan a los representantes políticos y sociales de la ciudadanía levantina a que "remen unidos con la idea de neutralizar estos recortes, ya que la planificación del Tajo tantas veces denunciada por este Sindicato está en suspenso porque tuvo un desarrollo torticero y marcado por directrices políticas de la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera".