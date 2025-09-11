La Región de Murcia vuelve a achicharrarse: temperaturas que subirán hasta los 36 grados este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 11 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas irán en ascenso generalizado y los vientos soplarán flojos a moderados del noroeste, girando a sur por la tarde.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.