Ruiz (PP): "El PSOE utiliza la salud de las mujeres para tapar su desprotección a las víctimas de violencia de género"

La diputada regional del PP Mari Carmen Ruiz Jódar ha afirmado este martes que el PSOE "miente, manipula y utiliza la salud de las mujeres para tapar su desprotección a las víctimas de violencia de género", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Ruiz Jódar ha reaccionado así a las declaraciones de la diputada regional y secretaria de Coordinación de Igualdad, Equidad y Justicia Social del PSRM-PSOE, Marisol Sánchez, quien ha denunciado "el aumento en un 32,8% del número de mujeres sin cita asignada para una mamografía en la Región de Murcia en el último semestre".

La parlamentaria 'popular' ha afirmado que "el que pone en peligro la vida de las mujeres es un Gobierno que suelta a violadores con la Ley del Solo Sí es Sí y deja a las víctimas a merced de sus maltratadores con los fallos de las pulseras antimaltrato".

"Ya está bien de hacer daño a las mujeres", ha manifestado la diputada del PP, para la que "este PSOE envilecido de Pedro Sánchez es capaz absolutamente de todo, incluso de utilizar un tema tan delicado como la salud como es el cáncer para intentar tapar su lesiva política contra la mujer".

Asimismo, ha puntualizado que "lo del PSOE es pura mentira con mala fe, o bien desconocimiento", ya que "las citas de las mamografías son independientes del cribado de cáncer de mama".

En este sentido, Ruiz Jódar ha indicado que "a las mujeres a las que se les piden mamografías se les realizan estas pruebas unos días antes de la cita que ya tienen con su especialista: esto es, se ajustan con esa agenda y se hacen las mamografías próximas a la fecha de la consulta con el médico, para que sean lo más recientes posible".

Del mismo modo, ha remarcado que "todas las mujeres en edad de riesgo están en el cribado de cáncer de mama y, por tanto, controladas. Lo que hace el PSOE es mezclar el programa de cribado de cáncer con pruebas que pide el facultativo por otro cauce".

"Una manipulación torticera de la realidad con la que los socialistas de la Región pretenden confundir y generar alarma entre los ciudadanos de la Región, y todo para intentar desviar la atención de la vergonzosa desprotección del Gobierno de Sánchez a las mujeres víctimas de violencia machista y sus escándalos de corrupción, que no cesan", ha apuntado Ruiz Jódar.

Por último, la diputada regional del PP ha subrayado que "frente a un PSOE que desampara a las mujeres y las denigra con pagos de prostitución con dinero público, el Gobierno regional sigue apostando por garantizar sus derechos, su protección y su salud y, con ello, salvar vidas", y ha recordado que "la Región de Murcia fue la primera de España en ampliar el rango poblacional del cribado de cáncer de mama de 45 a 74 años".