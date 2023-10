Siga en directo toda la información sobre el incendio en una discoteca de Murcia: fallecidos, desaparecidos y causas de la tragedia

El portavoz y subinspector de la Policía Nacional, Diego Seral, ha anunciado que, debido a las labores de apuntalamiento y refuerzo de las estructuras de las instalaciones, el trabajo de búsqueda de posibles fallecidos podría dilatarse durante varios días. "Las altas temperaturas estructurales no permiten el acceso, por lo que hasta que no se apuntale el edificio, para evitar que se derrumbe, no se puede garantizar la seguridad e integridad de quienes tienen que acceder".