Sucesos
Una tapa de lata de atún, el arma homicida en una cárcel de Murcia
Los hechos han ocurrido la pasada madrugada
Un preso ha matado esta madrugada a su compañero de celda, utilizando para ello la tapa de una lata de atún, en el centro penitenciario Murcia I, ubicado en la pedanía murciana de Sangonera la Verde, según han informado a Europa Press fuentes próximas.
La voz de alarma la ha dado el funcionario de prisiones, que ha sido quien ha alertado a los servicios correspondientes. Los dos internos, de nacionalidad marroquí, compartían celda y se encontraban en el departamento más "tranquilo" de la prisión.
El presunto autor material del crimen se encuentra en el módulo de aislamiento de dicha prisión. Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias se han hecho cargo de la investigación.
✕
Accede a tu cuenta para comentar