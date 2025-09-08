Acceso

Región de Murcia

Drogas

Tres detenidos tras descubrir que vendían droga en un local de El Palmar

El registro permitió la intervención de diversas cantidades de heroína, cocaína en base y cocaína, en dosis preparadas para su distribución

Droga, dinero y efectos incautados REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA NACIONAL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 08/09/2025
Sucesos.- La Policía Nacional desmantela un punto de consumo y venta de drogas en la pedanía murciana de El PalmarPOLICÍA NACIONALEuropa Press
  • A. Molina
    A. Molina
Murcia Creada:
Última actualización:

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, al ser considerados los responsables de regentar un punto de consumo y venta de sustancias estupefacientes en la pedanía murciana de El Palmar, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Agentes que realizaban labores de prevención de hechos delictivos comprobaron, a través de la ventana de un local, que allí se vendía droga. Los efectivos interceptaron a las dos personas que habían realizado la transacción, a las que se les intervinieron varias papelinas de cocaína, base de cocaína y heroína.

El local disponía de medidas de seguridad, como una puerta acorazada y cámaras de video vigilancia en el exterior, con lo que la Policía Nacional ordenó el registro del establecimiento por parte de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Policía Científica y Guías Caninos.

El registro permitió la intervención de diversas cantidades de heroína, cocaína en base y cocaína, en dosis preparadas para su distribución, y casi 1.200 euros, por lo que se procedió a la detención de las dos personas que regentaban el local, donde, además, había varios individuos consumiendo estas sustancias.

Al día siguiente, los mismos agentes comprobaron que en el punto de venta y consumo de droga desmantelado el día anterior habían restituido la puerta de acceso y localizaron en el interior a ocho personas consumiendo droga. Uno de ellos, además, fue detenido por constarle una reclamación judicial en vigor.

Tras registrar nuevamente al local, la Policía Nacional volvió a intervenir más cantidad de cocaína, cocaína en base, heroína y 1.800 euros en efectivo. La persona a cargo del local fue arrestada.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas