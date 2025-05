Vox acusa a López Miras de promover la cultura marroquí en colegios para vetar los Presupuestos

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha asegurado durante la sesión de control en el Pleno de la Asamblea Regional que "el Gobierno de la Región de Murcia no ha implantado ningún programa de cultura marroquí en los centros educativos, ni tiene competencias para hacerlo, ni ha destinado un solo euro a su desarrollo".

La afirmación del presidente responde a la pregunta del portavoz de Vox, José Ángel Antelo, quien ha denunciado que en colegios públicos de la Región, como el de Nuestra Señora del Carmen, se estaría celebrando "la Fiesta de la Marcha Verde", en el marco del convenio firmado en 2012 entre el Gobierno de España y Marruecos para impartir clases de lengua y cultura árabe en centros escolares.

Antelo ha advertido que Vox no permitirá que "se sigan aplicando culturas ajenas a la nuestra" y ha exigido la retirada inmediata del programa: "Aquí se aprende cultura española. El que quiera otra, que la estudie en su país de origen". Ha acusado al Gobierno regional de "generar un problema gravísimo" y ha condicionado el apoyo de su grupo a los presupuestos de 2025 a la eliminación de este tipo de contenidos: "Si no lo sacan de las aulas, no cuenten con nosotros".

El líder de Vox ha añadido que, si su partido llega al Gobierno de España, "deportará a todos los que no acepten los valores de igualdad real" y ha defendido que se revoque la nacionalidad a quienes "no respeten nuestras costumbres".

Frente a estas declaraciones, López Miras ha defendido que el programa mencionado forma parte de un tratado internacional suscrito por el Estado español y la embajada de Marruecos, que tiene rango de ley y cuya ejecución es competencia exclusiva del Ministerio de Educación. "Ese programa no está dentro del currículo oficial ni de la educación obligatoria. Solo se aplica si un centro lo solicita, y actualmente lo cursan unos 300 alumnos de los 320.000 que hay en la Región", ha subrayado.

El presidente ha recordado que existen programas similares con otros países como Francia, Alemania, Rumanía o Ucrania, y ha pedido a Vox que no difunda informaciones incorrectas. "Lo diré claramente: el Gobierno regional no ha implantado ni puede implantar ningún programa de cultura marroquí. No es nuestra competencia y no hemos intervenido en su desarrollo", ha afirmado.

López Miras ha instado a Vox a "hablar con rigor jurídico" y ha ofrecido a su portavoz revisar cualquier informe que demuestre que la Comunidad Autónoma puede revocar o impedir la aplicación de estos acuerdos. "Si existe tal informe, preséntenlo. Pero no confundan a la ciudadanía: no se está celebrando la Marcha Verde en nuestras aulas, ni este Gobierno ha promovido tal cosa", ha sentenciado.

Defensa de la energía nuclear

A preguntas del portavoz adjunto de Podemos, Víctor Egío, sobre su posición respecto a la construcción de una central nuclear en la Región, López Miras ha defendido la necesidad de mantener todas las fuentes de generación energética, incluida la nuclear. "Lo que defendemos es que no hay que cerrar ninguna central nuclear", ha dicho, al tiempo que ha criticado "el apagón de hace dos semanas, sobre el que el Gobierno de España aún no ha dado explicaciones".

Egío ha reprochado al presidente su gestión del apagón, al que ha acusado de "declararse incompetente" y de aparecer "ocho horas después de producirse la avería". Ha criticado que "lo único que hizo fue politizar la crisis energética" y le ha preguntado si estaría dispuesto a construir una central nuclear en municipios como Lorca, Cartagena o Mazarrón. "Usted tiene un cero en coherencia y un diez en oportunismo", ha sentenciado, advirtiendo de que "si se le ocurre instalar una nuclear, este pueblo volverá a estar enfrente".

López Miras ha respondido que compareció públicamente a la una del mediodía del mismo día del apagón y que permaneció en el Centro de Coordinación de Emergencias hasta la madrugada. "Eso es afrontar una crisis", ha defendido, reprochando a Egío no aportar propuestas energéticas. "Su alternativa será hacer fuego con dos piedras", ha ironizado.

Acusa al PSOE de retrocesos democráticos

Por otro lado, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha acusado este martes al PSOE de "pagar su permanencia en el poder con retrocesos democráticos", tras una pregunta formulada por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, sobre los derechos y libertades que el Ejecutivo regional estaría dispuesto a ceder para sacar adelante los Presupuestos con Vox.

Fernández ha criticado el retraso en la presentación del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2025, y ha advertido de que el Ejecutivo de López Miras está "negociando derechos, retrocesos y la dignidad democrática" a cambio del apoyo de la ultraderecha. "¿Qué más está usted dispuesto a entregar?", ha preguntado, tras acusarle de asumir "el discurso del odio hacia la inmigración", de "claudicar ante el negacionismo climático" y de haber convertido la Región en "el laboratorio de la ultraderecha".

El presidente ha replicado que su gobierno "quiere aprobar unos presupuestos para luchar contra las desigualdades", y ha asegurado que "el PSOE no puede dar lecciones de democracia" tras haber "votado en contra de presentar los Presupuestos Generales del Estado" y ser "los que han pactado la ley de amnistía con un prófugo de la justicia". "Ustedes están sometidos al chantaje de ultras e independentistas", ha reprochado, insistiendo en que el Ejecutivo murciano tiene aprobado el presupuesto de 2024 y trabaja ya en el de 2025.

Recorte del Trasvase

El presidente también ha respondido al portavoz del PP, Joaquín Segado, quien ha preguntado por el impacto del recorte del Trasvase Tajo-Segura aprobado por el Gobierno de España. López Miras ha asegurado que esta decisión supondrá "pobreza" para 300.000 personas en la Región, y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "romper unilateralmente" el consenso alcanzado en 2014 sobre las reglas de explotación.

"Este hachazo del 50% llega justo cuando hay más agua en las cuencas", ha dicho el presidente, que ha criticado que el PSOE regional "no estuviera en las calles con los regantes" y ha acusado a su líder de haberse reunido con el Ministerio "solo para una foto". Ha anunciado que pedirá una reunión con el presidente del Gobierno y con el comisario europeo de Agricultura para frenar el recorte.