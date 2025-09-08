Vuelta al colegio con batalla política por las ayudas a las familias

Hoy es la vuelta a las aulas de la gran mayoría de niños en la Región de Murcia. El día de bienvenidas tras meses sin verse para muchos niños y niñas, y también padres, que afrontan un nuevo curso con ilusión.

Uno en el que, lamentablemente, la pelea política también se traslada de nuevo al campo de la educación. El diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo subrayó este fin de semana con motivo del próximo inicio del curso escolar, que el Gobierno del presidente Fernando López Miras ayuda «con un apoyo económico estable y continuado a las familias de la Región de Murcia a aliviar los gastos de la vuelta al cole».

Albaladejo destacó en concreto, que en este curso 2025-2026 «se consolida el programa de gratuidad de libros de texto del Gobierno regional, que abarca desde Tercero de Primaria a Cuarto de la ESO, y que beneficiará a más de 200.000 alumnos». También hizo mención a las ayudas al estudio para Primero y Segundo de Primaria, «cifradas en 900.000 euros».

El diputado del PP resaltó asimismo que en este nuevo curso «se pondrán en marcha doce nuevos comedores escolares, con lo que, así, se llegan a superar los 300 que están en funcionamiento, y donde se podrá atender a más de 20.000 usuarios». En total, «el 75% de los colegios públicos de la Región contarán con este servicio».

«Además, las ayudas asistenciales de comedor aumentan este año un 25%, gracias a una inversión que alcanza los siete millones de euros», remarcó Albaladejo. Esta medida «supone beneficiar a cerca de 8.300 alumnos, frente a los 7.000 del curso anterior». «Son 1.300 ayudas más», apostilló.

«También reciben apoyo del Gobierno regional las familias del alumnado de los centros de Educación Especial, que disponen de servicio de comedor completamente gratuito, con ayudas directas por valor de 1.263.000 euros».

Además, el diputado regional hizo hincapié en «el incremento de más de un millar de plazas gratuitas para niños de 0 a 3 años, hasta superar las 8.700», y apuntó que en este nuevo curso «se ofrecen por primera vez plazas de 0-3 años gratuitas en 50 aulas».

«Gracias al esfuerzo y compromiso del presidente López Miras, no solo vamos a iniciar el curso escolar con más recursos para Educación de toda nuestra historia», remarcó el diputado regional, «sino que además las familias de la Región, frente a la inflación y la asfixia económica a la que son sometidas por las nefastas políticas de Pedro Sánchez, cuentan con una batería de ayudas del Gobierno regional para hacerles menos costosa y más llevadera la siempre difícil vuelta al cole».

El PSRM reniega

El secretario de Educación del PSOE de la Región de Murcia, Antonio José Candel, contestó ayer y dijo que el Gobierno de López Miras «llega tarde y mal a las necesidades educativas de las familias de la Región de Murcia».

El PSRM lamenta que el PPRM utilice el inicio del curso escolar «para colgarse medallas con medidas parciales e insuficientes que no resuelven los graves problemas de equidad y calidad que sufre la educación pública en la Región tras tres décadas de abandono».

En este sentido, recordó que la gratuidad de libros de texto, que el PP presenta como un logro propio, «llega incompleta y con retraso y que en la Región de Murcia aún hay familias de Infantil, 1º y 2º de Primaria o Bachillerato que tienen que hacer frente a un gasto importante cada septiembre».

Además, indicó que los comedores escolares siguen sin llegar a todos los centros que lo necesitan. «Que el 25% de los colegios públicos sigan sin comedor en pleno 2025 es un fracaso, no un motivo de orgullo», finalizó el diputado socialista.