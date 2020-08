Administración hiperconectada

Decían antiguamente que a la fuerza ahorcan... Y sólo cabe rendirse a la evidencia. Lo que antes –en según qué casos– estaba obligado a cambiarse por un interés económico o una actualización que muchas veces se demoraba en el tiempo, ahora es una urgencia. Nos va la vida en ello. Literalmente. En los tiempos del Covid, y a la espera de una vacuna o vaya usted a saber qué, el teletrabajo se antoja obligatorio si se desean mantener servicios básicos cuando no se puede salir de casa para desempeñarnos como hacíamos tiempo atrás. Es una situación que no entiende ni de sectores ni de empresas. Corporaciones de gran tamaño, pero también pymes y sector público, se han visto obligados a armarse tecnológicamente para combatir el Covid-19. En este sentido, a todos les han entrado las prisas. De las que más: Sanidad, Trabajo, la CNMV o el INE son las que proporcionalmente han adquirido, en nuestro país, más equipos informáticos para que los empleados públicos puedan teletrabajar. Quien más quien menos conoce alguien que trabaja desde casa. Todas las jornadas laborales o alternas. La mayor «explosión», la mayor «conversión» a esta nueva «religión» se produjo las dos semanas siguientes a la declaración del estado de alarma, hacía mediados de marzo. No es desdeñable el dato de que el Ministerio de Trabajo ha tenido un incremento histórico de ocupación y labor al tener que gestionar los ERTE de cientos de miles de empleados. Otro dato relevante es que la Comunidad de Madrid compró para Ifema y los hoteles medicalizados más de 1.500 equipos portátiles. Eran momentos de gran incertidumbre pues se desconocía la progresión de la curva de contagios y hasta dónde alcanzaría. De ahí que la ayuda de la informática fuera clave para poder controlar la incidencia, los instrumentos sanitarios y logísticos de los que disponíamos y la evolución de los enfermos y plazas libres. A la vista de un cada vez más seguro rebrote en distintas regiones, la administración deberá seguir con aquel plan inicial de marzo y teletrabajar. Como el resto del país. La tecnología ha venido en nuestra ayuda.