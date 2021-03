¿En qué momento se jodió Cataluña?

Vargas Llosa comienza su famosa novela Conversación en la Catedral (1969) con la frase «¿En qué momento se jodió el Perú?». Es una frase muy popular en ese país hermano, pero se puede utilizar en otros muchos territorios y, por supuesto, en diversas cuestiones. ¿Cuándo se jode algo? Es un término muy coloquial, directo e incluso brutal. Lo que sucede desde hace años en Cataluña, mi querida tierra, conduce a esa pregunta. Lo que sufre es muy propio de este mundo donde se impone las mentiras y las manipulaciones históricas. No importa la calidad y formación de los políticos, no hay más que constatar el nivel que se ha instalado en la cámara catalana, sino su capacidad para el engaño y la conversión de las ideologías en nuevas religiones con las que manipular al pueblo. Cataluña se jodió con Pujol. Las bases de lo que sucede ahora se establecieron a partir de 1980 y seguimos instalados en una montaña rusa que nos conduce al desastre. La deriva independentista es la culminación del gran fraude pujolista y hay que reconocer, aunque con dolor, que le ha salido muy bien. Lo que ha quedado tras su marcha es un enorme desastre colectivo.

La mediocridad más exasperante se ha instalado en la política catalana. Ni siquiera los independentistas son capaces de ponerse de acuerdo porque se odian entre ellos. La primera premisa es abrazar la religión independentista y las ideologías no importan. Esto explica que puedan coincidir ERC, que es la izquierda, JxCat que es la derecha más rancia y las CUP que es una amalgama de antisistema y anarquistas. Esta anormalidad solo se explica porque no les importa la gestión de los asuntos públicos, el progreso y la convivencia, sino el activismo y el conflicto contra el resto de España. Este es el enemigo para batir. Los de JxCat solo quieren que su jefe, Carles Puigdemont, el fugado de oro, tenga su plataforma para seguir enredando con la disparatada república catalana. Por ello, hoy se abstendrán en la investidura de Aragonés. No puede ser todo más esperpéntico, porque los antisistema que quieren acabar con las instituciones y el sistema económico apoyan al candidato de ERC. Esto no significa que las marionetas de Puigdemont no se sumen en unos días al jolgorio y festín independentista, porque es un gran abrevadero en el que muchos viven a cuerpo de rey y seguirán haciéndolo a costa del erario.