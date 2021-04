¿El inelegible Cantó?

La junta electoral de Madrid, formada por tres magistrados de la audiencia provincial y dos juristas de reconocido prestigio, decidió hace unos días que Toni Cantó podía figurar en la candidatura del PP a las elecciones del 4 de mayo. Por tanto, se presupone que esos cinco expertos en derecho tienen una cualificación bastante razonable, por supuesto superior a muchos políticos y periodistas que se pronunciaron ayer tras conocer la sentencia 127/2021 del juzgado de lo contencioso-administrativo número cinco de Madrid. Su titular, el magistrado Ramón Fernández Flórez, ha decidido que Toni Cantó y Agustín Conde han de ser excluidos de las listas porque considera que son inelegibles. Por tanto, el fallo de este juez muestra una discrepancia frente a lo decidido previamente por sus tres compañeros de la Audiencia Provincial y los dos profesores miembros de la Junta Electoral de Madrid. Hay que aclarar que ni lo uno ni lo otro es palabra de Dios, sino que uno fue recurrido y lo de ayer se ha anunciado que también. Ahora le corresponderá al Tribunal Constitucional dictar la última palabra. El «juzgador» no comparte la interpretación de la Junta Electoral y está, por supuesto, en su derecho, pero no comparto la sentencia.

Mi primera reacción fue favorable, antes de leerme la sentencia, cosa que hay que hacer siempre, por la cuestión del padrón. Tras reflexionar sobre ella y acudir al completo código de derecho electoral que tiene el BOE en su magnífica página web tengo muy claro de que no se puede impedir que Cantó y Conde sean elegibles. Ahora hay que esperar a lo que establezca el Tribunal Constitucional. Otro aspecto de la polémica es la enorme alegría de la izquierda política y mediática, así como la frivolidad de sus pronunciamientos. Ya se sabe que todo vale en una campaña electoral y que la memoria es frágil, porque numerosos son los casos de actuaciones ilegales o irregulares en las formaciones de izquierda. A partir del pronunciamiento del titular de un juzgado unipersonal, por tanto, no estamos ante un órgano colegiado, las alicaídas huestes del pijo progresismo han aprovechado para afirmar que el PP comete ilegalidades y fraudes, se salta la democracia, miente, hace trampas, etc. Y todo por una cuestión que todavía no está resuelta, pero estoy convencido de que si finalmente se da la razón al PP nos encontraremos con noticias breves y algún comentario aislado en las tertulias. Todo vale contra Ayuso y el PP.