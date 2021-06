Performance revolucionario

«No me canso de repetirlo, véanse, españoles, en esta tragedia cubana que no termina nunca...»

No me canso de repetir a los españoles, a España, mi segunda patria, que se miren en el espejo de Cuba. No en el de Venezuela, ni en el de tal o más cual, que se miren en el espejo cagado de moscas de Cuba: más de 62 años de tiranía. Sí, ha sido muy largo, todas las vías se han intentado para nuestra liberación y por todas hemos sido traicionados; sin embargo, la soledad ha sido lo peor, ha sido bestial sentirnos solos en nuestros anhelos de libertad, una monstruosa soledad que podemos traducir en una constante complicidad con el régimen.

Ha sido tan largo este horror que ahora mismo estamos frente a lo que yo considero que se inició como un producto de marketing por parte del malvado Fidel Castro, su revolución, y en lo que se ha convertido, un performance. Un lamentable performance dentro del que todo vale, sobre todo y últimamente el diálogo infame con el régimen.

Vean, españoles, que después que les quiten todo, propiedades, libertades, les adoctrinen a sus hijos, les roben el alma, más de medio siglo después entonces vendrán los hijos de los que le hicieron todo eso a ustedes y les convencerán de que sólo un performance «dialoguero» con el régimen que los ha oprimido podría lograr una transición entre los viejos Castro y los nuevos. O sea, lo mismo con lo mismo.

Tania Bruguera, artista socialista que se autodenomina «Artivista», coordinadora de los Indignados de Wall Street en Nueva York, quien estuvo investigada por una performance en Colombia con el que indignó, eso sí, al pueblo colombiano y fue cuestionada por repartir bandejas repletas de cocaína en el vernissage de aquella supuesta exposición, con la ligereza que la caracteriza.

Tania Bruguera ha pedido a través del Rockefeller Center (ya me dirán, los primeros que quieren negociar con el régimen y los que costearon el viaje de Mariela Castro a Estados Unidos…) un diálogo nacional con el títere del castrismo Miguel Díaz-Canel en lo que involucra a todos los cubanos, sin ser elegida por ninguno de nosotros para representarnos. Aquí el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=8vp1tjdhjRk

Tania Bruguera vendría a sustituir a Yoani Sánchez, la filóloga empresaria, inventada por la administración Obama y por el castrismo, Grupo Prisa mediante, dueña del diario digital 14ymedio, que en época de Barack Obama le lavó la cara al régimen y se convirtió en la pieza principal para el cambio-fraude que denunció Oswaldo Payá, y por lo que lo asesinaron, pues fue el único en enfrentarse a semejante infamia.

Bruguera, hija de Miguel Bruguera, el tipo que creó el Departamento de Seguridad del Estado en Cuba, diplomático luego, al parecer forma parte de ese grupo que quisieron en una época la vía Birmana para Cuba, y ahora quieren la vía de Singapur, lean la entrevista con el «sugar daddy» del exilio Carlos Saladrigas en El País (https://elpais.com/internacional/2021-05-31/carlos-saladrigas-hemos-recomendado-a-la-administracion-biden-retomar-la-iniciativa-con-cuba.html), que es la vía que afianza a los mismos actores del castrismo en el poder, así como a Mariela Castro y a sus secuaces.

Según me informan desde La Habana, sería la misma Mariela Castro, hija del tirano Raúl Castro, quien financia y promueve los teatrales mítines (softs, puesto que falsos) de repudio a Tania Bruguera (por cierto, también excesivamente destacada por El País) para darle la credibilidad que esta mediocre artista conceptual necesita y poder así convertirla en la mujer política de turno a favor de los intereses del nuevo régimen.

Lesbiana, feminista de última rémora a la que inclusive le molesta que un hombre modere intervenciones y foros entre mujeres como sucedió recientemente, con un lenguaje y acciones ultraizquierdistas evidentes; financiada por Grants norteamericanos, Soros, se dice que también por la cubano-venezolana Ella Cisneros (sugiero que ella misma lo confirme o lo niegue si no es cierto), Tania Bruguera se auto describe como «experta en diálogos», pero sin embargo no consigue elevar a Cuba a la altura necesaria internacional que merece, ni mínimamente exponer en los debates, pocos, por cierto, acerca de la verdadera raíz nazi-comunista del castrismo.

No es la única que va por estos derroteros del diálogo cómplice con la tiranía, aunque con toda evidencia es la punta de lanza principal escogida ahora, junto a los líderes guaracheros del Movimiento San Isidro y el «Patria y Vida», en donde han involucrado a varios jóvenes ingenuos que un día se sentirán, como nos hemos sentido muchos en diversas épocas, fatalmente estafados.

No me canso de repetirlo, véanse, españoles, en esta tragedia cubana que no termina nunca... Para Cuba, Patria y Libertad, con Verdad y Justicia. Otras voces necesitan ser escuchadas. Basta ya de que sea Estados Unidos y exponentes ajenos, y sus titiriteros en jefe, quienes decidan con malabares antojadizos el destino de nuestro país.