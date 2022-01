Una de las cosas más acertadas que podría hacer el PP es desentenderse de Vox. No puede dar la imagen de que está obsesionado o preocupado porque puede quitarle votos. La reacción no puede ser que sus dirigentes aseguren que nunca gobernarán con esta formación. Es algo absurdo. En la memoria de todos está cuando Sánchez dijo que no podría dormir si Pablo Iglesias se sentaba en el consejo de ministros. Este tipo de excesos dialécticos son muy poco recomendables. No se puede confundir los deseos con la realidad. La pregunta de si el PP debe gobernar con Vox no tiene a estas alturas una respuesta, porque dependerá del resultado del 13-F. Lo que resulta evidente es que Mañueco no tendrá otra salida si no cuenta con una mayoría suficiente que le permita hacerlo en solitario. Lo razonable es que fuera así y que el partido de Abascal fuera un socio parlamentario. ¿Cuál es la forma de conseguirlo? En este caso resulta muy fácil y es olvidarse de Vox para centrarse en el programa y la gestión. Ayuso es un buen ejemplo a seguir, porque hay que actuar sin complejos y decir las cosas muy claras.

Mañueco es un buen candidato. No es un político oportunista o demagogo, sino un gestor eficaz que ha demostrado su capacidad en los diferentes cargos que ha ocupado. Castilla y León necesita un gobierno sólido y cohesionado para hacer frente a La Moncloa, porque una alternativa formada por el PSOE y Podemos sería catastrófica. Contarían con el apoyo de esas plataformas populistas que quieren copiar el modelo de Teruel Existe, que se ha convertido en un fiel aliado de Sánchez. A cambio de algunos abalorios, están dispuestos a venderse al mejor postor. El problema es que no hay un proyecto para Castilla y León, sino unos chiringuitos personalistas. Por ello sería una catástrofe que socialistas y comunistas, con el apoyo de esas plataformas, formaran un gobierno radical que lo único que conseguiría es asustar la inversión y estaría al servicio de La Moncloa. Es un escenario preocupante. Vox solo tiene la opción de apoyar al PP, sea entrando o no en el gobierno. Por ello, los populares tienen que dedicar sus esfuerzos a desmontar a los populistas y los demagogos.