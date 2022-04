Por la España plural

La semana pasada, entre los días 21 y 23 de abril, se celebró en Sevilla el Segundo Congreso del Foro de Profesores. El Foro de Profesores es una plataforma creada en 2017, que agrupa también a diplomáticos, periodistas y profesionales preocupados por la unidad de su país, que todavía es España, y por el respeto de los derechos: los suyos y los de sus conciudadanos. Más en particular, los derechos de quienes viven en Comunidades Autónomas con una lengua cooficial que el nacionalismo, o el protonacionalismo, imponen como la única propia. Ya sabemos que según los (proto)nacionalistas sólo es propia la lengua de la zona. El español, en cambio, es la lengua opresora, más aún que extranjera, y amenaza la creación de la nación correspondiente. Quienes la utilizan deben por tanto ser tratados como enemigos. El Foro de Profesores ha tenido particular éxito a la hora de contrarrestar bulos, narrativas y fake news divulgados por la prensa y diversas universidades extranjeras, siempre bien alimentadas por los nacionalistas y siempre también –por desgracia– bajo la mirada impertérrita, cuando no cómplice, del Estado central.

El Foro de Profesores no tiene afiliación ideológica y no la requiere de sus componentes, a los que une el amor a España, el respeto a la verdad y el deseo de que se cumpla la Constitución y las leyes. Es de las muchas y muy variadas agrupaciones que han nacido en los últimos años. Lo han hecho en respuesta al procés, el catalán y el español, por utilizar la expresión de Juan Milián acerca de la corrupción general de la política española a causa del nacionalismo. Y también han surgido para paliar la evidente incapacidad, cuando no la falta de voluntad de los partidos políticos a la hora de defender la unidad de nuestro país y nuestras libertades. Están las más veteranas, como Societat Civil Catalana, pero también Profesores por el Bilingüismo, Hablamos Español o Universitaris per la convivència. Una de las más recientes la forman los jóvenes de S’ha Acabat! Todos esperamos que reciban, como se merecen, el Premio Ciudadano Europeo 2022. Hoy empieza a parecernos incomprensible que en las manifestaciones contra la ETA no aparecieran banderas nacionales. Dentro de unos años nos resultará igual de absurdo que estas organizaciones no hayan recibido reconocimiento oficial alguno por su tarea en defensa de lo que es de todos.

La relación entre la sociedad civil (la de verdad, no aquella que forma parte del programa de creación de la nación nacionalista) y las organizaciones políticas fue uno de los puntos tratados en el Congreso. Es evidente que la actual orfandad política en la que se encuentran los catalanes no nacionalistas está siendo aprovechada por el nacionalismo para continuar su estrategia. Quien piense que el nacionalismo se ha olvidado del independentismo se equivoca, o se engaña a sí mismo. También se debatió la relación entre patriotismo y nacionalismo y quien esto firma volvió a defender que el nacionalismo no será derrotado jamás si no se recurre, además de la Constitución, a la realidad nacional española, de la que forma parte esencial la Cataluña plural, de todos, que es la nuestra. Como se ve, de aquí al próximo Congreso, el Foro de Profesores y sus organizaciones amigas tienen mucho que hacer.