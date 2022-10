Malinche The Musical

FOTO: Malinche the musical

El musical «Malinche», de Nacho Cano, es una experiencia conmovedora e imborrable. Como amante de musicales diré que este rompe esquemas porque se convierte en una súper experiencia de seis horas si se desea.

Recomiendo llegar antes del comienzo para disfrutar del ocio y la gastronomía del Templo Canalla y los Jardines de México en los que la decoración, la música y la magia, hacen que te olvides por completo de cualquier asunto perturbador. Dejas a un lado la vida real para sumergirte en lo mejor de nuestro México lindo, para sentir su energía y disfrutar de margaritas, tacos, quesadillas, deleitarte con sus decorados y con la música en directo. Un espectáculo para todos los sentidos.

Una vez dentro del hermoso teatro creado expresamente para esta experiencia, en el corazón de Ifema, disfrutas desde el primer segundo de una maravillosa escenografía donde los barcos, la naturaleza, el agua, la luna, los vestuarios, las voces, los bailes… permiten a los actores sacar toda su fuerza y su arte. Nacho les ha planteado un reto tan grande y tan logrado que comprendes que se trate de un musical con más de 10 años de preparación.

Una bella historia de amor une dos grandes continentes: América y Europa. Nace una nueva raza con algo en común que define a españoles y mexicanos: pasión. Me impactó el lago en el que unos mueren y otros renacen bautizados. Creí que era imposible hacer algo impactante después de «Hoy no me puedo levantar», lo mejor que vi, sin embargo, Nacho Cano vuelve a impactarnos, a emocionarnos, a hacernos vibrar sobre unas butacas más confortables y bonitas que las de cualquier teatro. Lo hace a través de su música pero también de unos bailarines cuyos movimientos imposibles conforman oníricas imágenes que te hacen creer que estás soñando.

Un auténtico sueño en el que nuestra historia, el amor, la superación y un enorme tributo a nuestro querido país hermano, México, son protagonistas.