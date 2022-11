Ya es Historia

Lo malo de pasar a la Historia es que uno ya está muerto y no se entera de cómo le ponen, no ya los periódicos, sino los volúmenes de las librerías, en esos tomos en los que se hielan los nombres como carámbanos picudos. Para la socialdemocracia iletrada a sabiendas del actual PSOE la Historia es memoria por lo que si Pedro Sánchez pasara a la Historia, como él cree que va a suceder, será el relato del que gane las próximas elecciones el que se imponga. Porque la Historia ya es solo recuerdo de los vencedores, así sucede en la Guerra Civil que ganó la República, como todo el mundo sabe.

De todas maneras no ha de preocuparse el presidente por cómo le traten porque seguramente no tenga trato, como casi ninguno de nosotros, excepto una entrada en la wikipedia. Se seguirá viendo más veces en las pantallas las imágenes de Fraga bañándose en Palomares que a Sánchez el día de la exhumación de Franco porque de aquella mañana permanecerá el helicóptero y el féretro a hombros de los nietos del fiambre. No hay imagen del presidente en las primeras entradas de Google. O sea, no pasará a la Historia por eso porque no hay una foto icónica.

Si en este momento me dieran a elegir una imagen de Sánchez para la posteridad elegiría su «outfit» con el traje color berenjena, que es una perfecta metáfora de ser el hombre equivocado en el lugar equivocado, como sucedió en el homenaje a Almudena Grandes donde Sánchez vaticinó su futuro glorioso en las enciclopedias. No solo no tuvo en cuenta que el protagonismo no era suyo sino que además nombró a un difunto en la misa laica de otro, que es una especie de Umbral, que sí ha pasado a la Historia por «yo he venido a hablar del mi libro» y no por «El Giocondo». Pues Sánchez fue a hablar de sí mismo como el que se postula para doctor pero esta vez con un texto en primera persona, auténtico, como se diría de un carnavalero de Cádiz si no se es de Cádiz, impúdico y descarado, un perfil de telenovela, tremendamente hermoso y terriblemente equivocado.