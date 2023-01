En el NOM «manda quien manda»

No hace falta ser ni un «conspiranoico» ni un «negacionista» para rechazar con firmeza tanto dogma laico de lo políticamente correcto; «corrección» por otra parte impuesta por ese poder oculto en la sombra, a quien nadie ha votado ni ha elegido para que nos gobierne desde su oscuro anonimato. Son esas élites globalistas que pretenden acabar con las fronteras naturales, geográficas e históricas, así como con las diferentes culturas –y sobre todo religiones– que pueblan nuestro Planeta en aras de un poder único y centralizado –en ellos, por supuesto– y en donde las instancias nacionales se limiten a ejecutar y gestionar las decisiones que esos «sabios» consideran oportunas en cada momento.

La Agenda 2030 es su programa de gobierno para esta década, con una estrategia de aplicación por medio de esos 17 ODS –Objetivos de Desarrollo Sostenibles– que integran las 169 metas que ellos han decidido imponer a la población mundial, a la que promete que «no tendrá nada pero será feliz». Son esas élites financieras multimillonarias que detentan el poder a la orden del «príncipe de este mundo», poblado por 8.000 millones de personas que consideran que ya son demasiadas para seguir ellos mandando y viviendo como desean. Y por supuesto, ante todo y sobre todo, para cumplir con el supremo objetivo de su Jefe, que es el conseguir tener a toda la humanidad sometida a sus diabólicos designios.

«Por sus obras los conoceréis», y cada vez son más evidentes para quien quiera ver y entender, siendo la última la conocida como ideología de género, genial invención, que junto al aborto y la eutanasia son un camino seguro para reducir la población. Todo por supuesto disfrazado ahora de derechos: «derecho a decidir sobre el propio cuerpo», para justificar el derecho a eliminar la vida de un ser humano en gestación. «Derecho a una muerte digna» para ahorrar gasto en tratamientos paliativos, y en pensiones públicas; derecho a decidir lo «que quiero ser», para lo que existe una oferta de géneros sin la limitación que me impone mi anatomía corpórea, y así sucesivamente.

Una frase, que no sabemos si ahora será políticamente correcta del todo, afirma que «Dios perdona siempre; el hombre algunas veces, pero la naturaleza no perdona nunca». Es una manera de reconocer que existe una ley natural que ordena el mundo, y que nos guste o no, se impone por sí misma en el orden de la naturaleza. Antes existía una disciplina académica denominada Derecho Natural, que ahora al no reconocer la existencia de un Creador de esa ley, queda relegada a lo privado. En el Nuevo Orden Mundial manda quien manda.