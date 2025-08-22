Sánchez monta otra comisión inútil

Desde que comenzó esta legislatura ha sido incapaz de presentar un proyecto de Presupuestos Generales y ahora pretende liderar un pacto de Estado sobre el cambio climático que es un intento de colocarnos toda la ideología pijoprogre de la izquierda radical neocomunista. Ni he sido ni soy un negacionista, porque cualquier historiador, incluso los desorientados marxistas que todavía se inspiran en los manuales de la URSS, saben que la presencia humana tiene un claro impacto en la Tierra. Y no es positivo. El problema de la agenda del cambio climático es que lo importante no es la ciencia, sino la ideología y que sus amigos se hagan ricos. Sánchez necesita desesperadamente obtener alguna ventaja para hacer frente a su declive electoral. Sus ideas son propias de los pijos socialistas o comunistas de familias acomodadas que conocen el campo por algún fin de semana. Ahora ha decidido crea una comisión interministerial que ya existía, pero lo único importante es anunciarla para que la poderosa izquierda mediática y TeleSánchez cuenten la noticia. Como lo hacen muy bien no voy a criticar su eficacia, aunque resulta escandaloso que La Moncloa se gaste centenares de millones para engrasar la máquina de propaganda del sanchismo. Es uno de los mayores escándalos políticos de la Historia de España. Sánchez ha decidido utilizar los incendios en su beneficio y culpar a las comunidades mientras hipócritamente agradece la colaboración entre las instituciones. Al igual que hicieron con Mazón en la Dana ahora le toca a Mañueco. Hasta intentan hacernos creer que Virginia Barcones es una experta en Protección Civil. En este Gobierno no se necesita estudiar una carrera o hacer una oposición, sino que te conviertes en experto por medio de un nombramiento político del consejo de ministros. La comisión es un camelo y ha colocado a Aagesen, que es más seria que algunos compañeros de gabinete, para que sea la suma sacerdotisa del cambio climático dentro de la religión sanchista como Conde-Pumpido lo es en el Tribunal Constitucional. El objetivo es atacar al PP y Vox, meter en el enredo a sus socios y aliados, así como a Junts que es una formación desafecta con el régimen. En cualquier caso, lo más importante en su estrategia electoral sigue siendo nacionalizar al máximo número de inmigrantes.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)