La actual corrupción es una «anécdota» para Sánchez

La sesión de control de ayer en el Congreso, la primera tras aflorar el último escándalo del cuarteto del Peugeot, fue un reflejo de la crispación existente a nivel político y que ya se extiende por la sociedad. Pretender, como se atreve a decir Sánchez, que piensa aguantar hasta las elecciones de 2027, es confundir sus deseos con la realidad. Ni hasta 2027 ni hasta 2026 es admisible una degradación como esta, sin asumir su responsabilidad política como máximo responsable de su partido y su gobierno. Desde la adulteración de las primarias con las que regresó al mando de Ferraz, hasta las adjudicaciones a cambio de mordidas en forma de dinero en metálico y en «especies» diversas, como pisos, casas y prostitutas en tramas de sus sucesivos «manos derechas». Con los que compartió gira durante meses en un Peugeot, y al parecer no les conocía suficientemente, incluido Koldo, su «militante socialista ejemplar». En el que confiaba tanto, que le encargó la custodia de los avales que la militancia «socialista progresista y feminista» le otorgó para regresar al mando del PSOE con su cuarteto. El «número uno» afirmó ayer que lo sucedido es una «anécdota» que no puede elevarse a la condición de categoría para acusar de corrupto a su PSOE. Pues va a ser una «anécdota» que en la Historia va a estar reconocida como la que arrasará con el partido que fundó otro Pablo Iglesias y que acabó con Sánchez, digno émulo de Largo Caballero. Ambos, protagonistas de los dos Frentes Populares: el de la Guerra Civil y el del sanchismo desmantelador del Estado Constitucional. Ni Yolanda ni algunos otros ministros de Sumar dieron la cara en el banco azul en esa sesión junto a su líder, sin renunciar a seguir, por supuesto, en su gobierno. No tiene límite esta espiral de corrupción, ahora con Santos Cerdán de titular de un 45% de acciones en una sociedad que recibió millones de euros en contratos públicos en Navarra. Se desconocía su titularidad por haber formalizado la adquisición de esas acciones a través de un contrato privado. Aldama, por su parte, afirma que los políticos afectados en estas causas no han terminado y que pueden llegar a La Moncloa. Significativo que una de las decisiones del gobierno «transparente» haya sido informar de la investigación del «gran apagón» del pasado 28 de abril, que dijeron que no dispondrían de él hasta dentro de seis meses. Ahora, esos 180 días se han reducido a 49: un milagro de la corrupción. Por cierto, el cuarteto del Peugeot es ya un «quinteto» con la incorporación de la consumada actriz y fontanera Leire Díez. «Continuará».