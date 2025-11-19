El agujero negro de las pensiones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está encantada de disparar el techo de gasto para 2026, un 8,5%, hasta 216.177 millones. Un récord histórico. Se ha felicitado de manejar un Presupuesto expansivo gracias a que la recaudación crece y crece. Como si ese dinero fuera gracia divina y no castigara los bolsillos de los sufridos contribuyentes españoles y los recursos de las empresas. En esa línea, ha anunciado con desparpajo único que Hacienda transferirá 23.000 millones a la Seguridad Social para sufragar las pensiones porque el sistema es ruinoso por mucho que el Gobierno asegure lo contrario y se niegue a un estudio y una reforma serios. El agujero en las cuentas de la Seguridad Social no se corregirá por sí solo, sino que deambula descontrolado. Los números rojos son una losa de 126.173 millones de euros. Cebar el desajuste lo pone todo en peligro.