La amnistía, Puigdemont y «lo que hay que tener»

Tom Wolfe (1930-2018) publicó, ahora hace 50 años, «El nuevo periodismo», la actualización de un género o «la literatura de la realidad», como lo define Gay Talese. «Lo que hay que tener», aparecido en 1979, es otra de las cumbres del autor de «La hoguera de las vanidades». Narra la historia de los primeros astronautas norteamericanos, los del proyecto Mercury en los años 60 de siglo XX. Eran pilotos de pruebas, rumbo a lo desconocido, que tenían «lo que hay que tener», pero no solo valor, sino también destreza, orgullo y soportar presiones extremas. Una versión moderna del «vaquero fanfarrón», según Wolfe. Ahora mismo, nueve catedráticos de Derecho, coordinados por Andrés Betancor, han tenido también «lo que hay que tener» para escribir y publicar «La Amnistía: el caballo de Troya de la democracia» (Deusto). Es un libro breve y contundente, discutible, por supuesto, que aparece justo cuando el Congreso de los Diputados ha aprobado la ley que borra cualquier delito que pudieran haber cometido los promotores del «procés», con Puigdemont a la cabeza. Manuel Aragón, ex-magistrado del Tribunal Constitucional, Rafael Arenas, Francesc de Carreras, Germán González, Pablo de Lora, Juan F. Mestre, Jorge Rodríguez Zapata y Carlos Vidal desgranan «por qué –en su opinión, claro– la ley de amnistía enfrenta los valores y principios del Estado de derecho y corre la democracia». El Gobierno de Sánchez, que antes de necesitar los votos de Junts para la investidura descartaba la medida, la defiende desde entonces como receta de conciliación en Cataluña. El tiempo dirá, pero los «indepes» ya piden un referéndum. Manuel Aragón cree que todo se inserta «en el proceso de degradación acentuada de nuestra democracia». Los autores del libro se preguntan: «¿por qué tenemos que pagar las ambiciones desmedidas e irrazonables de un engañador». No lo citan, pero parece evidente a quien se refieren. Recuerdan que «el derecho no es sólo un conjunto de normas; es también una lucha, una lucha que tiene su desiderátum último en la Justicia», según Rudolf von Inhering (1818-1892), uno de los mayores filósofos del derecho. Ahora, aprobada la amnistía, hay que aplicarla, pero no está tan claro cómo. Incluso su entrada en vigor puede ser paralizada durante no se sabe cuánto tiempo. La prueba de las dudas que genera es que el fanfarrón Puigdemont retrasa su regreso anunciado a Cataluña. Teme que lo detengan. No es probable, pero sí posible, más allá de quien «tenga lo que hay que tener», como los astronautas de Tom Wolfe.