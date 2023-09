Amnistía... ¿para qué?

Releía estos días a Ordine, en una especie de acercamiento póstumo, y volvía a las reflexiones que nos dejó y que sostenían con firmeza la utilidad de lo inútil. Un alegato, manifiesto lo llamó el escritor italiano, en defensa de todo aquello que aporta a la humanidad, lejos de cuentas de resultados y de cálculos ajustados y concretos: «...un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro...», lamentaba. Una oda a la trascendencia de las humanidades, de los conocimientos, de las artes y los saberes que elevan al hombre y le hacen ser lo que es. Sin embargo, en esa compleja y a veces paradójica relación entre lo útil y lo inútil, en el borde de ese equilibrio, se sitúan algunas excepciones: disciplinas que sí deben tener consecuencias tangibles para dotarse de sentido. La política, por ejemplo y sin ir más lejos, encajaría en ese grupo. La gestión de lo de todos únicamente encuentra su justificación en el beneficio colectivo. En el bien común.

Y resulta imposible, o al menos muy complicado, aislar este concepto de esa hipotética amnistía que beneficiaría a quienes participaron de uno u otro modo en el «procés». Ya en 2017 aquellos acontecimientos se revelaron como un verdadero test de estrés al Estado de derecho que, con tiempo y la activación de sus mecanismos, fue devolviendo la normalidad a la vida pública. Ahora, más allá del daño incalculable a la esencia de una democracia consolidada y firme (y ya es ir mucho más allá), y centrándonos solo en los aspectos más pragmáticos de la organización política y social, si las instituciones ya demostraron su fortaleza, si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Justicia desplegaron el engranaje adecuado para frenar una independencia fuera de la ley, si la sociedad catalana ha recuperado el sosiego, como prueba la última «Diada-pinchazo», y si los protagonistas de la secesión no garantizan que no repetirán la subversión, si no renuncian a la vía unilateral rupturista, si todo esto es así, entonces, conceder la amnistía... ¿para qué?