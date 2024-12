El balance «happy flower» de Sánchez

Este lunes tocaba el Sánchez empático. Cuando quiere se maneja muy bien y borda el formato de presentar el balance anual en plan telepredicador. Tras escuchar lo referido a política económica parece que solo los progresistas, como le gusta repetir, son capaces de preocuparse por la gente. Es curioso que elección tras elección coseche fracasos. En el terreno autonómico no le importa aspirar a la tercera posición en Galicia, País Vasco o Madrid. Ha desaparecido el PSOE que quería ser el primero y la prioridad ahora es que Sánchez siga en la Moncloa a cualquier precio. Por supuesto, hay que agradecerle que el Estado del Bienestar avance debido a sus hercúleos esfuerzos, ya que el centro derecha odia a los españoles y con sus gobiernos llega la pobreza y el retroceso social. Me gusta cuando utiliza el «hemos» como si fuera el supremo hacedor que nos favorece con su benéfica presencia y hable de «su» Fiscal General del Estado. He de reconocer que llevo décadas escuchando este tipo de balances, de unos y otros, sin un atisbo de autocrítica.

Se refirió a la meritocracia como un valor progresista, pero no hay más que ver sus nombramientos y los de su gobierno. Ni un atisbo de la aplicación del mérito y capacidad. Por supuesto, no podía faltar el cambio climático y su referencia a la ciencia y la academia, que son sus palabras favoritas para justificar cualquier cosa. Es muy bueno en la propaganda y el uso de las palabras que le hagan parecer «happy flower». Es otro titán en la lucha contra los bulos, las mentiras y la defensa del medio ambiente. Nunca nadie ha hecho nada hasta que llegó él. El resumen en este y el resto de los temas es que todo lo lidera el Gobierno de España. Los españoles tenemos un chollo con él y su gobierno progresista. Hasta ha conseguido doblegar la inflación. A España lo que le interesa es que Sánchez gobierne durante el próximo milenio. Y avanzamos en la cohesión territorial, se ha acabado la conflictividad y le gustan mucho los independentistas. Está dispuesto a reunirse con Puigdemont cuando le convoque. No hay nada mejor que ceder. En definitiva, España progresa gracias a él a pesar de las mentiras del centro derecha.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)