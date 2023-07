Las busconas

Todo lo que puede ser susceptible de empeorar, empeora. Un famoso cantante acaba de protagonizar su segunda portada en poco tiempo. Por lo mismo. Por dejar embarazadas a dos mujeres. Una sigue adelante y la otra abortó. Yo no voy a entrar en la ligereza con la que este caballero tiene relaciones con sus «amigas especiales» aunque me alucina que, no solo vaya por la vida como un campeonísimo, sino que se permite empequeñecerlas. Ahora me dirán Vds. que todos tenemos derecho a relacionarnos sexual y sentimentalmente como queramos porque somos personas adultas y ellas no son unas nenas y saben perfectamente lo que hacen. Pero el problema es que hay dos bebés de por medio. Es curioso que el señor en cuestión, tan amante de la vida tradicional y de los valores de siempre, observe la situación como las vacas miran a los trenes. Al menos ha reconocido ser el padre del que sigue adelante, que no es poco.

Olvidémonos, por lo tanto, del caballero y vayamos a lo mollar. Olvidémonos, incluso, de esas chicas que seguro se han sentido una mierda. Olvidémonos de todas esas mujeres que se dejan llevar por esta clase de señoros que van por la vida presumiendo de detalles que deberían haber sido rectificados en su cabeza desde hace mucho. Rechacemos que tener un hijo de alguien puede ser un negocio. Basta ya de considerar a un bebé como una nómina, pero paremos también esa frivolización del aborto. Cada ser humano es un proyecto, una aventura, una historia diferente. Yo sé por alguna amiga lo que es ese dolor eterno; imaginar cómo sería y cómo te querría; reflexionar sobre si habría merecido la pena arriesgar. Para ninguna mujer esa es una «solución». Muchas progresistas sentimos estupor cuando contemplamos la infantilización que se comete cuando se opta en el relato por algo quirúrgico, sin importancia, sin trascendencia, por algo que sabemos va a ser muy jodido de superar. Piensen que para una tía no es igual. No es pasar una página, es cargarte un libro de un millón de páginas inmensas de alegrías. Esto también es feminismo. Que también en esto hay unas diferencias abismales. Entre ser responsable y lavarse las manos. Entre hacerte cargo o pasar una paguita. Las busconas. Qué cosas.