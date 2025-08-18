Acceso

Las caras de la noticia 18 agosto 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Marc Márquez, en el podio de Sachsenring
Marc Márquez, en el podio de SachsenringFILIP SINGERAgencia EFE

MARC MÁRQUEZ▲

Piloto

Suma y sigue hacia otro título mundial. El piloto español ha logrado la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Austria, decimotercera cita del Mundial de motociclismo. Ha dado un paso más hacia el título de la categoría reina con su sexto doblete consecutivo -victoria en sábado y en domingo-.

Francisco Carbó
Francisco Carbólarazonlarazon

FRANCISCO BRACO CARBÓ▲

Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire

España finaliza su misión en Islandia como policía aérea. España ha finalizado su misión de policía aérea de la OTAN en Islandia para garantizar la seguridad de su espacio aéreo y ha concluido con éxito su primer despliegue en este país europeo, sin fuerza aérea propia.

MADRID.-Fátima Matute responsabiliza a Mónica García de la falta de médicos y le exige que se siente a negociar
MADRID.-Fátima Matute responsabiliza a Mónica García de la falta de médicos y le exige que se siente a negociarEuropa Press

FÁTIMA MATUTE▲

Consejera madrileña de Sanidad

Más de medio millón de llamadas para el Summa 112. El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112) ha gestionado 540.476 llamadas al teléfono 061 desde su Centro Coordinador en el primer semestre de 2025, más de 2.900 al día y una cada 29 segundos.

