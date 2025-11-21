Las caras de la noticia: 21 de noviembre de 2025

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la declaarción instucional Jcyl La Razón

Propuesta para hacer fijos a los operarios contra incendios forestales. El Gobierno de Castilla y León ha propuesto a los sindicatos hacer fijos todo el año a los trabajadores de incendios forestales, para lo que se destinará una inversión de 12,6 millones.

JAVIER MARTÍNEZ OJINAGA

CAF firma en Brasil uno de sus mayores contratos de servicios. La compañía que dirige Martínez Ojinaga ha firmado un acuerdo de 24 años de duración y un volumen aproximado de 500 millones de euros, en lo que supone uno de los mayores contratos de servicios obtenidos hasta la fecha por la empresa guipuzcoana.

IONE BELARRA

Unas afirmaciones fuera de toda mesura. La diputada y líder de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que el «sionismo es la punta de lanza del fascismo». Debería aprender historia y entender el papel que el fascismo y el comunismo tuvieron para facilitar la persecución y genocidio del pueblo judío.