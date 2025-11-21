Editorial
Las caras de la noticia: 21 de noviembre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO▲
Propuesta para hacer fijos a los operarios contra incendios forestales. El Gobierno de Castilla y León ha propuesto a los sindicatos hacer fijos todo el año a los trabajadores de incendios forestales, para lo que se destinará una inversión de 12,6 millones.
JAVIER MARTÍNEZ OJINAGA▲
CAF firma en Brasil uno de sus mayores contratos de servicios. La compañía que dirige Martínez Ojinaga ha firmado un acuerdo de 24 años de duración y un volumen aproximado de 500 millones de euros, en lo que supone uno de los mayores contratos de servicios obtenidos hasta la fecha por la empresa guipuzcoana.
IONE BELARRA▼
Unas afirmaciones fuera de toda mesura. La diputada y líder de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que el «sionismo es la punta de lanza del fascismo». Debería aprender historia y entender el papel que el fascismo y el comunismo tuvieron para facilitar la persecución y genocidio del pueblo judío.
✕
Accede a tu cuenta para comentar