Las caras de la noticia 25 agosto 2025

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán Iberdrola Iberdrola

IGNACIO GALÁN▲

Dos proyectos eólicos en Estados Unidos. Iberdrola, a través de su filial Avangrid, ha firmado un contrato de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) con la estadounidense SmartestEnergy para el suministro asociado a dos de sus proyectos eólicos en New Hampshire.

Baloncesto.- Elisa Aguilar: "Elegir valores frente a resultados ha sido la mejor forma de lograr éxitos" Europa Press

ELISA AGUILAR▲

Espectacular rendimiento del baloncesto femenino. La Selección Española U16 ha puesto la guinda a un verano espectacular de los equipos femeninos de baloncesto al proclamarse campeona de Europa. Antes lograron el mismo hito las U18 y U20. No sucedía desde 2013.

Declaraciones de Carlos Novillo ZIPI ARAGON Agencia EFE

CARLOS NOVILLO▲

Salud envidiable de la tauromaquia en Madrid. La Copa Chenel y el Circuito de Novilladas de la región, ambos festejos taurinos impulsados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, congregaron 19.487 espectadores y generaron una recaudación de casi 177.400 euros.