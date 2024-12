Las caras de la noticia 3 diciembre 2024

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales Alberto R. Roldán Fotógrafos

CRISTINA DEXEUS ▲

Garantizar la independencia de la Fiscalía. La Asociación de Fiscales (AF) considera necesario reformar el Estatuto de la carrera para garantizar su independencia tras la imputación de su máximo responsable, que está siendo investigado en el Tribunal Supremo.

La periodista Ana Pastor Alberto R. Roldán La Razón

ANA PASTOR ▲

Newtral, premiado por su rigor en la verificación de datos. La Fundación Comunicando Futuro ha reconocido a Newtral, fundado por la periodista Ana Pastor, con el premio Alejandro Echevarría por su rigurosa labor en la verificación de datos y la promoción de la transparencia en la información.

El ministro de Transportes, Óscar Puente Ep

ÓSCAR PUENTE ▼

Ataque parvulario a cuenta de la «homofobia». Hay formas solventes y serias de defender la igualdad de derechos y la no discriminación. Puente no ha elegido una de ellas. Ha considerado «homofobia» que el alcalde de Valladolid no cuelgue la bandera LGTBi. Algo tan grotesco hace un flaco favor.