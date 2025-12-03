Editorial
Las caras de la noticia 3 diciembre 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
FLORENTINO PÉREZ▲
ACS se adjudica otro proyecto en el Reino Unido. ACS, a través de su filial Dragados, ha resultado adjudicatario de la segunda fase del proyecto para construir la nueva terminal Ro-Ro del Puerto de Immingham, el más grande de carga del Reino Unido y que se ubica en Lincolnshire.
ANDRÉS OLLERO▲
Publica «¿Qué es el Derecho?». El magistrado emérito del Tribunal Constitucional y actual Secretario general del Instituto de España Andrés Ollero ha publicado su libro «¿Qué es el Derecho?». Lo ha presentado el ex presidente del Supremo Carlos Lesmes.
IRENE MONTERO▼
Obsesión con la «derecha golpista». Está en lo de ver gigantes cuando son molinos de viento. A las decenas de miles de personas que protestaron en Madrid contra la corrupción las tildo de «derecha golpista». No vamos a pedir respeto a quien no cree en él. Le sobran fantasmas y le faltan votos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar