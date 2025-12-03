Las caras de la noticia 3 diciembre 2025

MADRID.-Florentino Pérez, sobre Mastantuono: "Llega uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos" Europa Press

ACS se adjudica otro proyecto en el Reino Unido. ACS, a través de su filial Dragados, ha resultado adjudicatario de la segunda fase del proyecto para construir la nueva terminal Ro-Ro del Puerto de Immingham, el más grande de carga del Reino Unido y que se ubica en Lincolnshire.

Andrés Ollero: "El Poder Judicial es el Poder que mejor funciona España" La Razón

Publica «¿Qué es el Derecho?». El magistrado emérito del Tribunal Constitucional y actual Secretario general del Instituto de España Andrés Ollero ha publicado su libro «¿Qué es el Derecho?». Lo ha presentado el ex presidente del Supremo Carlos Lesmes.

VÍDEO: Irene Montero asegura que Salomé Pradas evidencia que en la dana el problema fue la gestión "homicida" del PP Europa Press

Obsesión con la «derecha golpista». Está en lo de ver gigantes cuando son molinos de viento. A las decenas de miles de personas que protestaron en Madrid contra la corrupción las tildo de «derecha golpista». No vamos a pedir respeto a quien no cree en él. Le sobran fantasmas y le faltan votos.