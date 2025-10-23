¿A Cataluña le sienta bien el sanchismo?

El gran argumento de Sánchez para que Puigdemont le siga apoyando es que «a Cataluña le sienta bien este Gobierno». Me imagino que debe pensar que es uno de los paniaguados con los que acostumbra a tratar y a los que levanta la cartera porque dependen de él. Es decir, que es suficiente darle alguna baratija como hacían los europeos cuando colonizaban África. Desde hace muchos años le engaña, aunque a estas alturas parece que las baratijas no son suficientes y eso del miedo al PP es una argumentación bastante endeble. La realidad es que la chapuza de la amnistía no le ha permitido regresar a Cataluña y confirma que a los asesores del inquilino de La Moncloa les debieron regalar el título de Derecho, dicho irónicamente, en alguna tómbola. La única suerte que tuvo es que tenía al árbitro comprado y Conde-Pumpido y sus mariachis perpetraron uno de los actos más abyectos de la Historia del Derecho Español declarando constitucional una norma que no lo era.

El presidente del Tribunal Constitucional confirmó las peores expectativas que existían sobre su ética con un comportamiento indigno que es el lamentable broche a su carrera profesional. El balance de las relaciones entre Sánchez y Puigdemont muestra, también, que el gran beneficiado ha sido el líder del PSOE. A pesar de perder las elecciones, le convirtió en presidente del Gobierno con un Congreso que es mayoritariamente de centro derecha. No ha podido regresar a Cataluña y ve cómo Salvador Illa es el otro beneficiado, ya que no solo consolida su situación, sino que la mejora. Por tanto, al que le sienta bien el Gobierno socialista comunista es al líder del socialismo catalán, mientras que Junts se va debilitando. Cualquier mejora en el sistema de financiación o en el ámbito competencial solo favorece a Illa, ya que es quien lo va a gestionar y aparece, además, como el político que ha traído un clima de tranquilidad. Tras una etapa de rauxa ha llegado el seny. Puigdemont sigue fuera de España, lo que es un lastre para normalizar su actividad política. Los medios de comunicación al servicio del sanchismo, encabezados por el NO-DO de RTVE, tanto en Cataluña como en el resto de España, se dedican a promover el relato para mayor gloria de Sánchez.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)