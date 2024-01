Cesiones, narcos y pelets

El título se expresa por sí mismo. En la semana que ha corrido han sido las palabras clave: las cesiones de Sánchez al prófugo, los narcos en Ecuador que están agitando el país como nunca y las bolas de plástico, que han dado en llamar “pelets”, vertidas en las costas portuguesas desde un portacontenedores que han alcanzado algunas las playas de La Coruña y se desplazan hasta las asturianas y algo a las santanderinas y vascas. Unos quitan importancia al asunto, porque realmente son pocas, y, si bien ensucian las orillas y no resultan muy estéticas aunque pasan bastante inadvertidas, tampoco contaminan en exceso ni matan a los peces. Se van retirando una a una, lo cual es bastante ridículo y desconozco la causa por la que se hace de esta manera, pero a los políticos les viene de perlas porque lo utilizan en la precampaña para las elecciones gallegas, que están a la vuelta de la esquina. Todo es muy mezquino y cutre, como lo fueron las sesiones de estos días pasados en el Congreso, que se celebraron en el Senado por obras en el edificio de la Carrera de San Jerónimo. A mí me molesta que a Sánchez, para insultarlo, lo llamen “Perro Sánchez”, cuando no hay animal más noble que un perro, aunque sea mil leches. Ya quisiera este individuo y su sonriente cuadrilla (¿pero por qué sonríen tanto? Deben ser instrucciones diarias desde Ferraz) llegar a las pezuñas de un perrillo callejero, de un chucho. Cada vez que veo a la actual basura política mecerse en asientos que en su día ocuparon senadores ilustres de designación Real se me cae el alma a los pies. No hay duda de que hemos experimentado un declive humano importante, que ya no hay gente respetable y que el futuro en las aulas no es nada esperanzador porque todo está en manos de google y de la inteligencia artificial. Ya nada se memoriza, ni fechas, ni hechos históricos, ni fórmulas matemáticas, ¿para qué? Es un valor que ya no cotiza en el presente, vamos camino de la involución y los conocimientos los poseen y los manejan únicamente las máquinas, como el prófugo maneja a Sánchez desde Waterloo con una delegada a distancia de pelo largo y cara de mala leche en las Cortes, que dirige nuestros destinos como gobernanta única. El resto, enseñando dientes como la Pantoja: el propio Sánchez, Montero, Alegría, Patxi, etc.

La que anda tristona es Yolanda, porque le tumbaron su decretito los compañeros podemitas, mientras el gallego Feijóo asegura meditabundo que si lo llega a saber antes, no se mete en política. Pues sí, muchacho, y más feo que se va a poner todo porque como dijo la ferrolana, así es muy difícil gobernar, aunque peor están en Ecuador con el narcoterrorismo en pleno levantamiento y los presos en calzoncillos. Vaya situación la de aquel país gracias al bolivarianismo de tantos años manejando el cotarro. Un buen espejo donde mirarnos porque en el resto de los estados europeos –me refiero a los vecinos-, se gobierna y se legisla de otra forma. Véase el joven primer ministro de Francia, elegido hace escasos días y probable sucesor en la presidencia de la república, y véase también la vieja Italia con una Meloni por la que nadie daba un duro.

CODA. La gripe que nos está atacando furiosamente lleva dentro de su repertorio de síntomas las náuseas, pero no podría asegurar que formen parte de esta epidemia que nos deja para los leones: las imágenes de los telediarios que incluyen a las Francinas, los Pedros, los Bolaños y compañía tienen mucho más que ver que el virus en sí. Menos mal que hoy proclaman Rey a Federico X, allá en la fría y bellísima Dinamarca. Tendremos visiones como mínimo estéticas.