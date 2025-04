La chapuza de la amnistía

Hay trabajo en curso para el Tribunal de Conde-Pumpido. El Supremo ha avalado la decisión del magistrado Pablo Llarena de no aplicar la amnistía al delito de malversación a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. La Sala de apelación ha considerado que se interpretó correctamente la excepción prevista en la Ley cuando se dispuso la inaplicación del perdón al delito de malversación si se hubiere actuado con un «propósito de beneficio personal de carácter patrimonial». Llarena, según los magistrados, realizó una interpretación del texto legal que no vulneró su literalidad. O lo que es igual, que ni el Gobierno ni el Legislativo se preocuparon por afinar lo suficiente la redacción de la Ley de Amnistía para que se ajustara a la conducta del ex presidente catalán. El separatismo paga su frustración con los magistrados, pero debería hacerlo con Sánchez, que perpetró una chapuza. Pero que no se inquieten, Conde-Pumpido hará el resto.