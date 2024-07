La coherencia y rigor de Feijóo

Las figuras más importantes del PP, con alguna excepción por motivos inexcusables, arroparon ayer a su líder en la conferencia que pronunció en LA RAZÓN. Había cerca de 500 personas. Feijóo ha sido blanco de los ataques de la izquierda política y mediática que olvida que es el primer partido de España y que ha ganado las generales, las europeas y las municipales y autonómicas. Es cierto que el pacto de Sánchez, rompiendo lo que es habitual en Europa, ha dado lugar a un gobierno de coalición populista de izquierda radical con el apoyo parlamentario de los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. El Congreso es de centro derecha, pero la ilegal e ilegítima ley de amnistía, un atentado brutal contra el Estado de Derecho y la separación de poderes, le permitió contar con el apoyo de Junts, que es un partido de derechas. Feijóo estuvo muy acertado al señalar que «para Sánchez, la verdad es un obstáculo», porque ha dado paso a una política basada en el caudillismo con un partido sometido a los caprichos y veleidades ideológicas de su líder.

Por ello, arropado por la plana mayor de su partido, los grupos en el Congreso y el Senado, así como de autonomías y municipios mostró que hay una alternativa basada en la coherencia, la ética y una ideología al servicio de la sociedad española. El auténtico progresismo no es un gobierno regresivo de izquierda radical apoyado por formaciones que querrían derogar la Constitución y hacer referéndums independentistas. El progreso se consigue en toda Europa desde la centralidad, que es algo que ha abandonado Sánchez para abrazar la agenda populista de la izquierda antisistema iberoamericana. Feijóo pidió que se declare la emergencia migratoria y confirmó que existe otra política en esta materia basada en los principios que inspira la Unión Europea. Es bueno recordar que el PP es uno de los partidos europeos más importantes. Por supuesto, más que el PSOE que forma parte del segundo grupo. El líder del PP reprochó el comportamiento de la esposa de Sánchez y su hermano. Con respecto a Vox recordó que «si le interesa el cambio, no puede torpedear la alternativa de Gobierno». No todo vale en política, pero es algo que ignoran Sánchez y Abascal.