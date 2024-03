Costumbres

Mesas de reservados reservadas por señoros mandones siempre con el buche necesitado de refrigerio, de comercio y de bebercio a cuenta del Ministerio. Champán con muchas burbujas inmobiliarias. Puticlubes alta gama y baja estofa. Ropa interior estilo anticapitalistas de mercadillo. Pisos comprados al contado en Alicante, Covid Gratias. Mordidas mordisqueadas a los Presupuestos Generales. Look Torrente de frenopático posando para selfie sobre moquetas del Congreso. Pausas laborales para beber una Coca, o esnifarla, según condición, en la Comisión Anticorrupción. Dinero al contado ‘pasarunavaca’ mientras se abren inspecciones fiscales por añadir cinco recibos de taxi en las cuentas trimestrales de gastos del autónomo. Sobrinitas de gustos caros y cara de gusto. Chóferes que parecen criaturas humanoides de los cuentos de Perrault haciendo horas extras para la oficialidad o el partido, añadiendo quinquenios a sus fondos de pensiones (más que pensiones, ya tienen categoría de hotel cinco estrellas). Macarras investidos de autoridad pública, que siguen pareciendo macarras. Volquetes de pilinguis dispuestas a sacrificarse en ‘actos’ de ser/vicio. Aviones, helicópteros, Rolls blindados, alfombras mágicas oficiales…, cualquier medio de locomoción, impulsado por combustibles de alto octanaje contaminante, para no pisar el suelo ecológico que manchan los obligados mortales tributarios. Tipos y tipas de tripas corazón dispuestos a robar de forma resiliente usando como instrumento de trinque el dolor de los más débiles e indefensos. Si, mientras los españoles morían por miles, ellos se enriquecían: ¿qué % de enfermedad forró sus bolsillos? ¿El oscurantismo que ha cubierto el destino de los Fondos Europeos Next Generation podría deberse al intento de esconder qué parte de ellos ha sido saqueada con la excusa de comprar materiales sanitarios en la pandemia…? Las mascarillas más carillas del mercadillo globalillo. Como misión: la comisión. Tipos protervos transportando por la noche las 40 maletas de Alí Babá, y cambiando el cuerpoescombro de las leyes por la mañana. Y otros ejemplos de las ricas culturetas indígenas de los pueblos originarios españolazos plurinacionales, como esas marisquerías especializadas en cigalas progresistas y gambones feministas. Ultras. Congelados… Son sus costumbres. Y no hay que respetarlas.