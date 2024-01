La desigualdad

Dicen que Jenni Hermoso llevó el vestido más elegante de la Nochevieja, pero mi madre, que por lo que se ve no es muy futbolera, me preguntó varias veces que quién era esa muchacha de las hombreras doradas, y eso que tenía al lado a Ana Mena que en teoría tampoco debería conocerla, pero, oye, como si fuesen amigas de toda la vida. La chica, Jenny, lanzó un discurso sobre la igualdad que fue de esos en los que no se dice nada. Hay personajes que se sobrevaloran solos. Puede que Jenni, con todos mis respetos por su gesta, sea uno de esos.

La igualdad es ser más que la mejor hombrera de la Nochevieja, que aquello parecía una competición de Barbies. Jenni se quedó en la Barbie futbolista dentro de la caja. Los (y las) deportistas en general no suelen tener el verbo fácil ni la elocuencia barata. Lo suyo es empoderarse en el campo. Pero, claro, luego quieren cobrar por anunciar salchichones.

Una vez pasado el trago, y siguiendo el hilo de la igualdad, que fue el común denominador de los discursos de los presidentes de las comunidades autónomas, casi todos del PP, empezamos a echar cuentas de dónde sería más barato vivir este año. Madrid está por las nubes y si tiene que aportar lo que dejará de dar Cataluña la cosa se va a poner muy fea. Ni poniéndonos unas hombreras doradas seremos iguales en el norte que en el sur, que es lo que no dijo mi admirada Lola Herrera en el resumen del año que anticipó lo de las Barbies. Sí, la guerra es lo peor. Los niños de Gaza. No hay nada que lo supere. Pero, Lola, en España están pasando cosas, que hasta Javier Cercas se ha dado cuenta de que no le gustan las hombreras, aunque todavía piensa, o escribe, que todas son iguales. Iguales, no. Nada será igual. Ninguno de nosotros seremos iguales. El Gordo habrá estado muy repartido, pero esta vez cada céntimo tenía un destinatario con cartas marcadas.

Y así, con mi madre y las hombreras empezamos el año de la gran desigualdad.