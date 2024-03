Las diferencias entre España y Portugal cada vez van siendo menores

El pasado domingo Portugal celebró elecciones generales, adelantadas tras un supuesto caso de corrupción relacionado con negocios de litio e hidrógeno que afectó de lleno al gobierno de António Costa, del Partido Socialista, que ya venía sufriendo inestabilidad afectado por dimisiones de dos ministros y de una decena de secretarios de estado, involucrados en varios escándalos, e incluso un enfrentamiento con el propio presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Así, el resultado electoral ha dado en que Portugal abandona el bipartidismo nueve años después que España, que lo hizo en las elecciones generales de 2015. A diferencia de lo que ocurrió en la España de 2015, el voto mayoritario de los descontentos no se lo ha llevado la extrema izquierda, tal y como hizo Podemos con Pablo Iglesias, sino la formación derechista lusa CHEGA, liderada por André Ventura. Sin embargo, a diferencia de lo que ha pasado en España tras las pasadas elecciones generales, ganadas claramente por Alberto Núñez Feijóo, pero que no pudo formar gobierno, en Portugal el Partido Socialista de Pedro Nuno Santos, segundo en las votaciones, ha dicho que no impedirá que gobierne la lista más votada, la encabezada por la coalición Aliança Democrática, liderada por Luís Montenegro.

Big Data política en España y Portugal T. Gallardo La Razón

Las cuatro grandes familias políticas; populares, socialistas, extrema derecha y extrema izquierda suman ahora en Portugal el 89,2 por ciento del voto. En España, prácticamente lo mismo; 89,5 por ciento.

En ambos países la alternativa a una gran coalición entre populares y socialistas, o que el segundo gran partido perdedor respete al vencedor y no obstruya su acceso al gobierno, es un gobierno de las dos derechas (Portugal) o de las dos izquierdas (España), aunque aquí se ha visto reforzado con el apoyo parlamentario de 5 fuerzas separatistas.

Mientras que España avanza desde julio de 2023 hacia la unificación del voto del centro y de la derecha entorno al PP, y se mantiene o se acrecienta la fragmentación de la izquierda con una manifiesta erosión del PSOE y Sumar. En Portugal comienzan el camino antes recorrido por España, con dos fuerzas a derecha y otras dos a la izquierda.

En el Barómetro de Imagen de España número 6, realizado en 2016 a una muestra de ciudadanos portugueses, la mayoría de ellos, el 67,8 por ciento, estaban de acuerdo o muy de acuerdo en que España y Portugal deberían avanzar hacia alguna forma de unión política ibérica. Pero el 60,0 por ciento de los lusos se quejan de que a los españoles les importa poco o nada lo que sucede en Portugal. En cambio el 60,8 por ciento de los portugueses sí les interesa lo que pasa en España.

En el mismo estudio queda superada la «leyenda negra», al desbancar España al Reino Unido en el papel de su socio o protector preferente, ya que a lo largo de siglos fue la Pérfida Albión. Los portugueses prefieren hoy a España, y muy por delante del resto de las potencias europeas; Alemania, Reino Unido, Francia o Italia. Para el 62 por ciento de los portugueses España es su mejor aliado, frente al 44 por ciento de Alemania, 39 por ciento de Gran Bretaña o el 38 por ciento de Francia. Más hispanófilos se muestra ahora nuestros vecinos con quiénes deberían ser los mejores aliados; España alcanza el 74 por ciento, frente al 38 por ciento de Francia, el 24 por ciento de Alemania o el 18 por ciento del Reino Unido.

España presenta peores datos que Portugal en lo referente a paro y emigración, con un desempleo del 11,8 por ciento frente al 6,7 por ciento de nuestros vecinos. En cuanto a acogida de extranjeros, estos representan el 9,73 por ciento en Portugal, mientras que en España nos vamos a unas cifras de que ya representan el 14,44 por ciento de la población. Además Portugal adelanta a España en natalidad, con el 8,00 por ciento frente al nuestro de 6,88 por ciento.

La mayor de las distancias entre los dos países lo supone el tamaño de sus respectivas economías, pues la española multiplica por 5,5 a la portuguesa, con un PIB de 1.462.070 millones de euros, frente a los 265.742 millones de euros de Portugal. También en población casi multiplicamos por 5 a nuestros vecinos; 48,6 millones frente a 10,5 millones.

Menos diferencias encontramos en los salarios medios en ambos países; 21.606€ en Portugal y 28.360€ en España.