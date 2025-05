Europa contra la amnistía

Los artífices de la amnistía ilegal, Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, ansían que sea una realidad cuanto antes. Ambos, especialmente el vecino de Waterloo, han digerido mal la intervención del Tribunal Supremo que no ha transigido con la chapuza perpetrada con una ley imposible en el fondo y en la forma. El Tribunal Constitucional dirimirá los recursos, pero el veredicto definitivo provendrá de Europa tras las cuestiones prejudiciales. A ese colofón se han remitido tres magistrados del Tribunal Constitucional con su requerimiento de que la amnistía se paralice hasta que la justicia comunitaria dictamine. Tiene su lógica y su razón que una iniciativa de tan honda y relevante controversia constitucional aguarde su aplicación al fallo de la última instancia. Parece sensato que no que se precipiten acontecimientos que no podrían ser revertidos sin serias secuelas. Pero somos escépticos. La urgencia de Sánchez es la de Conde-Pumpido. Los siete diputados de Junts pesan.