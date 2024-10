Extraordinario Encuentro en Garabandal

La pasada semana se celebró en la pequeña aldea cántabra –«aldehuca»– de san Sebastián de Garabandal, un magnífico y emocionante Encuentro para intercambiar conocimientos, testimonios e información, acerca de los extraordinarios hechos sucedidos en dicha localidad, durante los pasados años de 1961 a 1965. Se está a la espera de un definitivo juicio de la Iglesia respecto –no ya sobre una eventual «sobrenaturalidad» de lo sucedido, como hasta ahora se pronunciaba–, sino sobre si «nihil obstat» (nada se opone) a promover desde la propia Iglesia su devoción pública mediante peregrinaciones «oficiales» y el culto, vinculado en este caso a la Virgen del Carmen de Garabandal. Lo que se puede afirmar sin ninguna duda, es que los centenares de asistentes procedentes de toda España y de otros países como México, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay, EE UU, Puerto Rico y Alemania, dieron un testimonio indiscutible de Fe como fieles y devotos hijos de la Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana, durante los tres días 17, 18 y 19 de octubre de duración del encuentro. La Parroquia fue un singular punto de cálida acogida de los asistentes a la Misa diaria celebrada por D. Rolando, párroco de la localidad, acompañado de 13 sacerdotes concelebrantes, abarrotando el templo y su exterior en una masiva prueba de fe. La convocatoria y organización de este primer Encuentro/Congreso, partió de una Asociación de laicos fundada hace dos años en Madrid «Iniciativa España con Garabandal», convertida ya en Iniciativa «International» por las continuas incorporaciones procedentes de otros países en especial del mundo hispano americano. En estos dos años de vida han celebrado actos en numerosas localidades de España con gran asistencia de personas, además de los mantenidos con esos otros países vía «on line». Desde la convicción humana hacia la realidad de lo allí sucedido, con revelaciones de la Virgen María acompañada del Arcángel Miguel a cuatro niñas de 11 y 12 años –Conchita, Jacinta, Mari Loli y Mari Cruz– se difunde lo ocurrido para darlo a conocer, «porque no se puede querer lo que no se conoce» y «no se venera y defiende lo que no se ama». Si la Virgen vino a Garabandal y ahí estuvo, en coincidencia con la preparación y desarrollo del último y mayor acontecimiento de la Iglesia, el Concilio Ecuménico Vaticano II que se celebraba en Roma, su mensaje para la humanidad merece ser estudiado e investigado como «Dios manda». Y nunca mejor dicho. A esa investigación se remitieron todos los asistentes para mayor gloria de Dios y su Madre, y el bien de las almas.