Feijóo toma la iniciativa

La propagada sanchista se basa en el carácter providencial de su líder carismático mientras que la oposición no sabe hacer otra cosa que oponerse. En cualquier otro país de nuestro entorno, esa basura ideológica provocaría un auténtico escándalo y los medios de comunicación no la reproducirían. Por supuesto, no aceptarían que los presupuestos pagaran las vacaciones del presidente del Gobierno. Este gratis total es otra anomalía española, aunque no hemos llegado a la cleptocracia masiva de la izquierda populista iberoamericana a la que está estrechamente vinculado Sánchez. Feijóo presentó ayer un plan contra los incendios con 50 medidas, ya que el Gobierno ha fallado. Es algo lógico porque ha tenido cuatro directores de Protección Civil mientras que Rajoy tuvo uno que era un general de reconocido prestigio y formación, independiente y sin interés por la política. En cambio, Sánchez ha decidido colocar a Virginia Barcones, una política de medio pelo cuya gran aportación es que se disfraza con el uniforme de los funcionarios que están a sus órdenes. Me temo que si la nombraran ministra de Defensa, directora de la Guardia Civil o de la Policía se haría un uniforme vistoso al estilo de los que encargaba el famoso mariscal Murat. La gente con escaso nivel acostumbra a ser muy fatua. El PP no solo tiene propuestas, sino que ha demostrado su capacidad de gestión al frente de los gobiernos que ha ocupado. Fue necesario un atentado como el 11-M y la manipulación de la izquierda política y mediática o las mentiras sobre la corrupción para que perdiera el poder en 2004 y 2018. Las presidentas y presidentes autonómicos, así como los alcaldes y alcaldesas muestran su incuestionable capacidad de gestión, pero además no se rodean de personajes sin cualificación y de dudosa moralidad como Ábalos, Koldo o Cerdán. Es bueno recordar que los gobiernos socialistas siempre dejan la economía hecha un desastre como sucedió en 1996 y 2011. No quiero imaginar lo que se encontrará Feijóo, aunque acertará si aparta a los hermanos Nadal. Este lunes pudimos ver que el líder del PP tiene una respuesta clara, eficaz y contundente para hacer frente a los incendios mientras que su rival solo tiene propaganda, mala gestión y un pacto imposible de alcanzar contra el cambio climático que no es más que una cortina de humo.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)