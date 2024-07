Felipe González en la Historia

Felipe González es el primer nombre de la entera historia centenaria del Partido Socialista Obrero Español. Está considerado como el mejor hombre de Estado de nuestro siglo XX. Gracias a él y a la colaboración que estableció con Juan Carlos I se reafirmó la Constitución de 1978; gracias a él se consolidó el espíritu de la Transición, con la concordia y la conciliación entre los españoles, sí como la superación de las dos Españas; gracias a él nuestra nación recuperó el papel que le correspondía en Europa y, sobre todo, en Iberoamérica. Hubiera ganado tal vez indefinidamente las elecciones democráticas si no llega a ser porque algunos, sobre todo en los medios de comunicación, comprendimos que se debía imponer la limitación de mandatos no establecida, por decisión de Suárez, en la Constitución. En todo caso, si Felipe González hubiera marginado en 1995 su posición social demócrata para entenderse con el Partido Comunista, habría continuado en el poder porque solo había sido derrotado por la mínima. Pero tomó una decisión de Estado y dio paso a José María Aznar, que había ganado las elecciones sin mayoría absoluta.

Felipe González habla ya desde la Historia y en unas ejemplares declaraciones en ABC ha dicho a Ignacio Camacho:

«Depende de su voluntad, pero Juan Carlos I debe volver y estar aquí, sin duda. Ese es mi deseo. Normalidad institucional».

«El comportamiento de Felipe VI es absolutamente impecable… Me siento muy bien con este Rey… Todos sus discursos, sus intervenciones, son impecables».

«Maduro es más tirano que dictador porque las dictaduras al menos tienen reglas, infectas, pero reglas».

«Nunca se me ocurrió aunar una mayoría alternativa contra Aznar. Acepté que había perdido por un punto».

«Si falta algún ministro para acompañar al Rey, como son pocos, que nombren uno sólo para eso».

«La amnistía no me representa y me atengo a la voluntad del partido en el último Congreso». «Yo no hago lobby en la Unión Europea, como Zapatero, a favor de violadores de derechos humanos». «Si Puigdemont vuelve libre, me parecería una burla al sistema». «Yo no contaría con los separatistas en ningún caso. ¿Eso puede costar el Gobierno? Sí».

«En Europa no hay muros. Los muros los ponemos dentro». «Los cinco días de reflexión me parecieron incomprensibles». «No es lo mismo estar en el Gobierno que gobernar. Yo anticipé las elecciones cuando no pude aprobar el Presupuesto».