Estoy viendo todo el follón de X con la misma cara que las vacas mirando a los trenes. Llevo catorce años con un perfil que está candado y al que hace mucho no llega ni una solicitud de seguimiento. Ni siquiera tengo perfil profesional ni lo uso para que los seguidores me hagan importante o famosa o hagan retuit de mis posteos. No es que fuera una visionaria, qué va. Casi desde el principio, sufrí los comentarios de algunos babosos que, o bien me llamaban vieja, o entendían que por ser soltera podían ofrecerme cualquier cosa. O bien me escribían que comprendían viendo mi físico que no tuviera pino del que colgarme o les valía para todo. Así que las candé muy pronto y ahora asisto a esa jaula de artes marciales mixtas con el interés de un entomólogo mirando por un microscopio. En realidad, lo uso porque parte de mi trabajo versa sobre el ruido que dejan las redes en la sociedad y en los debates que despiertan, eso sí, conscientes de que ese ruido y esos debates, no son ni naturales ni espontáneos.

Compruebo estos días que hay mucha gente, medios, perfiles verificados, que están abandonando X. Unos argumentan que se ha convertido en una cloaca inmunda donde se usan nombres falsos y bots para atacar concretamente a ideas, partidos, artistas, o cualquier criterio contrario a intereses concretos. O que, quedarse en esa red social, nos hace a todos comparsas de Elon Musk, mano derecha de Trump. Pero lo que más me sorprende es que personas a las que respeto estén contando los seguidores que pierden con una preocupación pasmosa. Como si eso restara importancia a lo que dicen o a lo que cuelgan. Como si se hicieran de menos por no tener cifras tan altas, como si esto fuera una competición donde, a la postre, hayan despotricado de los influencers para caer en esas mismas trampas. Yo me voy a quedar en X, aunque respete y comprenda las salidas. A veces encuentro cosas preciosas. Y a veces me da mucho asco todo. Pero no es mi guerra. No compito. No quiero tener followers. No quiero que me patrocinen. No quiero vivir de eso. Cierren al salir.