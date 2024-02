Koldo, el conseguidor y la ejemplaridad del PSOE

La política está llena a rebosar de políticos ejemplares. Es una obviedad que conviene recordar cuando surgen personajes cutres como el conseguidor Koldo, que era el hombre de confianza del entonces todopoderoso secretario de Organización del PSOE. La reacción de Ábalos ante las imputaciones a su amigo Koldo y la red que había a su alrededor ha sido la habitual en estas circunstancias. No quiere dimitir como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, porque sucedió cuando era ministro y ya no lo es. Es un criterio pintoresco y lamentable de la responsabilidad política. Por supuesto, no sabía nada. En el caso de Sánchez ha hecho lo que es habitual en estos casos y por ello no causa ninguna sorpresa. No es fácil prescindir del guardián de los secretos y que vaya a la cola del paro. Un escaño de diputado es un suculento ingreso mensual, así como una protección judicial gracias a la inmunidad. Hace mucho frío cuando se pierden los ingresos y el Congreso no tiene que autorizar un suplicatorio. En cualquier caso, ya que proclama su inocencia no debería aferrarse al escaño y defender su honor como cualquier ciudadano.

El tema económico es más complicado, porque no parece probable que le ofrezcan un chollo como al exministro Alberto Garzón. La política es muy cruel y cuando se pierde el cargo por cese o renuncia en un escándalo como el protagonizado por su antiguo amigo es difícil encontrar acomodo ejerciendo de lobista. En el caso de Garzón era fácil, porque podía ejercer de conseguidor, como otros exministros y exaltos cargos socialistas o comunistas ávidos de ganar dinero. A todo el mundo le gusta ganar dinero, pero la voracidad en la izquierda política y mediática, no hay más que ver a las productoras que revolotean alrededor del sanchismo, es llamativa. Lo sorprendente de la apelación a la ejemplaridad que esgrime el líder del PSOE es que no impidiera que un personaje sin preparación, malas formas y una trayectoria deleznable como Koldo contara con la confianza del aparato socialista. Hay gente que está en política para lograr beneficios personales y tenemos un nuevo caso que perjudica gravemente al gobierno y al partido.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)